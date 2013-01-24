Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.
Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.
Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.
Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.
Обслуговування
Вага та розміри
Технічні дані
CA6705/10
CA6704/10