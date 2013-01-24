Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.