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  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
  • Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком

Більше не доступний

Philips Saeco InteliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8752/89

4.1

| (50) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком

Лише автоматична кавомашина Philips Saeco Intelia Class пропонує чудове приготування еспресо: нею легко користуватися, легко чистити, вона має корпус із довговічної високоякісної нержавіючої сталі.

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Із неперевершеним автоматичним піноутворювачем Saeco

Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Автоматичний піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Надзвичайна надійність та велика кількість аксесуарів

Надзвичайна надійність та велика кількість аксесуарів

Фільтр BRITA INTENZA+: ексклюзивний 4-ступеневий фільтр для води, спеціально розроблений для Saeco компанією BRITA. Він гарантує, що вода для заварювання завжди буде чистою. Засіб для очищення молочної системи: підтримуйте чистоту молочної системи, щоб отримувати тільки найкращу піну. Засіб для видалення накипу: за рахунок спеціальної щадної формули він ефективно видаляє накип, а також є безпечним для компонентів машини.

Деталі можна легко помити в посудомийній машині

Деталі можна легко помити в посудомийній машині

Для зручності лоток для крапель і піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспресо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, — почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

50

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

05/08/2020

Україна

Україна

Ресторанна кава вдома

Смачна кава, легко очищується, легко і швидко готується напій за допомогою однієї кнопки. Ми задоволені

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2019-07-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2019-07-05

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

19/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy w swojej kategorii

Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

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