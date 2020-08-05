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Еспресо і густе спінене молоко одним дотиком
Лише автоматична кавомашина Philips Saeco Intelia Class пропонує чудове приготування еспресо: нею легко користуватися, легко чистити, вона має корпус із довговічної високоякісної нержавіючої сталі.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Автоматичний піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Фільтр BRITA INTENZA+: ексклюзивний 4-ступеневий фільтр для води, спеціально розроблений для Saeco компанією BRITA. Він гарантує, що вода для заварювання завжди буде чистою. Засіб для очищення молочної системи: підтримуйте чистоту молочної системи, щоб отримувати тільки найкращу піну. Засіб для видалення накипу: за рахунок спеціальної щадної формули він ефективно видаляє накип, а також є безпечним для компонентів машини.
Для зручності лоток для крапель і піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.
У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспресо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, — почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!
4.1
з 5
50
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
vikasup
05/08/2020
Україна
Ресторанна кава вдома
Смачна кава, легко очищується, легко і швидко готується напій за допомогою однієї кнопки. Ми задоволені
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2019-07-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2019-07-05
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Szczypior
19/12/2020
Polska
Najlepszy w swojej kategorii
Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61