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    Saeco Minuto

    Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8762/01
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Готуйте улюблену каву одним дотиком Готуйте улюблену каву одним дотиком Готуйте улюблену каву одним дотиком
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      Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

      HD8762/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Готуйте улюблену каву одним дотиком

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Готуйте улюблену каву одним дотиком

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги

      Готуйте улюблену каву одним дотиком

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Готуйте улюблену каву одним дотиком

      Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги

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        Minuto

        Minuto

        Супер автоматична еспрессо кавомашина

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Готуйте улюблену каву одним дотиком

        Із групою заварювання, яка знімається одним рухом

        • Заварює 7 видів кавових напоїв
        • Автоматичний піноутворювач
        • Чорна
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

        Смачна пінка завдяки запатентованому автоматичному піноутворювачу

        Смачна пінка завдяки запатентованому автоматичному піноутворювачу

        Ця еспрессо кавомашина Saeco дозволяє легко готувати смачне капучіно завдяки новому, запатентованому автоматичному піноутворювачу із циклонною камерою. Піноутворювач, який бариста також називають “капучінатором”, набирає молоко безпосередньо з коробки чи ємності, автоматично спінює його та подає у чашку. Ексклюзивна циклонна камера гарантує суцільний струмінь молока без розбризкування.

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Регульований носик подачі кави на наших еспрессо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспрессо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Експериментуйте із насиченістю кави, вибираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, вибираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Тиск води у помпі
          15 бар (ідеальне еспрессо)
          Підтримувані типи кави
          • Мелена кава
          • Цілі кавові зерна
          Країна виготовлення
          • Розроблено в Італії
          • Виготовлено у Європі
          Знімна група заварювання
          Так
          Потужність
          1850  Вт
          Напруга
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Довжина шнура
          80  см

        • Неперевершена кава "еспрессо"

          Технологія "еспрессо"
          • Система налаштування Saeco на тип кави
          • Аромат-система: попереднє заварювання

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Легкість у використанні

          Чищення та догляд
          Цикл видалення накипу
          Використання
          • Регульований дозатор кави
          • Швидка пара
          • Знімна група заварювання
          • Звичайне/слабше еспрессо

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          7,5  кг
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          215 x 429 x 330  мм
          Місткість ємності для кавових зерен
          250  г
          Ємність контейнера для відходів
          15  порції
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Максимальна висота чашки
          152  мм

        • Характеристики

          Одночасне заварювання
          Так
          Сумісність із фільтром Brita
          Додатково

        • Дизайн

          Колір
          Матовий чорний
          Матеріали та покриття
          Пластик

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