КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Більше не доступний

Saeco MoltioСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8766/09

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто.

Переглянути всі переваги

Заміна зерен відтепер здійснюється одним натисненням

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорна

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Експериментуйте зі смаками завдяки системі зміни кавових зерен

Експериментуйте зі смаками завдяки системі зміни кавових зерен

Тепер зерна можна змінювати лише одним натисненням завдяки запатентованій змінній ємності для кавових зерен. Можна швидко змінювати суміш зерен і знаходити ідеальну відповідно до бажаного смаку та часу дня.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/10/2017

Polska

Polska

Polecam!!

Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції