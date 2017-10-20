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Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Класичний піноутворювач
Чорна
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
Тепер зерна можна змінювати лише одним натисненням завдяки запатентованій змінній ємності для кавових зерен. Можна швидко змінювати суміш зерен і знаходити ідеальну відповідно до бажаного смаку та часу дня.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
alekzzisrec
20/10/2017
Polska
Polecam!!
Super obsługa, wygląd [mam wersję z chromowym kranikiem]. Podstawowy model można wzbogacić o automatyczny spieniacz Cappuccinatore !!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8766/09 W pełni automatyczny ekspres do kawy