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    Saeco Moltio

    Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8768/09
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
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      Saeco Moltio Супер автоматична еспрессо кавомашина

      HD8768/09
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Moltio Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Moltio Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

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        Moltio

        Moltio

        Супер автоматична еспрессо кавомашина

        Усього:

        Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

        Заміна зерен відтепер здійснюється одним натисненням

        • Заварює 7 видів кавових напоїв
        • Автоматичний піноутворювач
        • Чорна
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

        Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

        Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових бобів. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

        Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

        Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

        Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Тиск помпи
          15 бар
          Ємність контейнера для кавових зерен
          290  г
          Ємність контейнера для відходів
          15  порції
          Макс. висота чашки
          142  мм
          Час заварювання однієї чашки
          від 45 (еспрессо) до 100 (слабша кава)  сек.
          Бойлери для води
          1
          Напруга
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Довжина шнура
          0,8  м
          Ємність резервуара для води
          1,9  л

        • Надійність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1850  Вт

        • Загальні специфікації

          Кількість чашок одночасно
          2
          Підтримка приготування кави
          Цілі кавові зерна, мелена кава
          Різноманіття одним натиском
          3
          Налаштування міцності кави
          5
          Налаштування температури
          3
          Налаштування кавомолки
          5
          Тип бойлера
          Бойлер Quick Heat
          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Спеціальні функції
          • Керамічні жорна
          • Ручний піноутворювач Pannarello
          • Вбудований молочник
          • Можливість використання пари
          • Попереднє заварювання
          • Можливість нагрівання води
          • Автоматичний піноутворювач
          Налаштування залежно від напою
          • Контроль міцності кави
          • Регульована температура
          • Регульований об’єм чашки
          Простота користування та зручність
          • Регульований носик
          • Знімний лоток для крапель
          • Автоматичний режим очікування
          • Автоматичне вимкнення
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Автоматичний цикл видалення накипу
          • Знімна група заварювання
          • Додатковий фільтр для води Brita
          • Цикл автоматичного споліскування
          • Підтримка фільтра AquaClean
          Кавові напої
          Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато

        • Покриття корпусу

          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Матеріал лотка для крапель
          Нержавіюча сталь
          Матеріал основного корпусу
          Пластик
          Матеріал резервуара для води
          Пластик

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Європі

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          8,5  кг
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          256 x 470 x 350  мм

        • Дизайн

          Колір
          Чорний

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