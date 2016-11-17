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  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Більше не доступний

Saeco MoltioСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8768/09

4.7

| (9) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто.

Переглянути всі переваги

Заміна зерен відтепер здійснюється одним натисненням

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Автоматичний піноутворювач

  • Чорна

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

9

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

2
1

17/11/2016

Polska

Polska

Dobry sprzęt dla rozpoczynających przygodę z ekspresami.

Dobry sprzęt w dobrej cenie.Świetny młynek i łatwa obsługa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

15/11/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny ekspres do domowego użytku

Jeśli patrzycie dużo kawy i macie twardą wodę koniecznie urzywajcie wody filtrowanej + dodotkowo jeszcze dobrze stosować filtr do ekspresu saeco. Ekspres jest bardzo wrażliwy na kamień i przy intensywnym urzytkowaniu często "prosi" o odkamienianie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

14/09/2014

Polska

Polska

super!

Posiadam ekspres Firmy Philips, ze względu że jestem od niedawna posiadaczem tego ekspresu moge powiedzieć tylko jedno, ten ekspres to fenomen. Kawa z niego jest tak wspaniała, że jak ide do znajomych na kawę to tęsknię do swojej zrobinej w moim domu. Nigdy nie myslałam, że kawa tak może się różnić w smaku, teraz wiem, że dzięki dobrej kawie cały dzień może być wspaniały.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8768/29 Automatyczny ekspres do kawy

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