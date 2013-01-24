Інші елементи комплектації
- Засіб для очищення еспрессо кавомашин
- Фільтр для води Brita
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги
Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.
Тепер зерна можна змінювати лише одним натисненням завдяки запатентованій змінній ємності для кавових зерен. Можна швидко змінювати суміш зерен і знаходити ідеальну відповідно до бажаного смаку та часу дня.
Насолоджуйтеся молочними напоями, приготування яких повністю автоматизовано завдяки новому запатентованому молочнику з технологією використання двох відділень. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Завдяки технології використання двох відділень Ви завжди будете насолоджуватися професійним кавовим напоєм із густою, тривалою молочною пінкою за ідеальної температури із суцільного струменя молока без розбризкування.
Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.
Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.
У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!
Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових бобів. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.
Дизайн
Покриття корпусу
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Обслуговування
Технічні характеристики
Вага та розміри
Надійність
Відшукати додаткові аксесуари? Показати частини та аксесуари
CA6705/10
CA6704/10
CA6702/10