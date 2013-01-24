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    Saeco Moltio

    Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8769/19
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Saeco
    • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
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      Saeco Moltio Супер автоматична еспрессо кавомашина

      HD8769/19
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Moltio Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Moltio Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто. Переглянути усі переваги

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        Moltio

        Moltio

        Супер автоматична еспрессо кавомашина

        Усього:

        Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

        Заміна зерен відтепер здійснюється одним натисненням

        • Заварює 7 видів кавових напоїв
        • Вбудований молочник та піноутворювач
        • Срібляста
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

        Експериментуйте зі смаками завдяки системі зміни кавових зерен

        Тепер зерна можна змінювати лише одним натисненням завдяки запатентованій змінній ємності для кавових зерен. Можна швидко змінювати суміш зерен і знаходити ідеальну відповідно до бажаного смаку та часу дня.

        Ідеальна пінка завдяки молочнику з двома відділеннями

        Насолоджуйтеся молочними напоями, приготування яких повністю автоматизовано завдяки новому запатентованому молочнику з технологією використання двох відділень. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Завдяки технології використання двох відділень Ви завжди будете насолоджуватися професійним кавовим напоєм із густою, тривалою молочною пінкою за ідеальної температури із суцільного струменя молока без розбризкування.

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

        Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

        Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових бобів. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.

        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          • Чорний
          • Сріблястий

        • Покриття корпусу

          Матеріал основного корпусу
          Нержавіюча сталь і пластик

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Італії

        • Загальні специфікації

          Налаштування залежно від напою
          • Контроль міцності кави
          • Регульований об’єм чашки
          • Регульована температура
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Автоматичний цикл видалення накипу
          • Цикл автоматичного споліскування
          • Додатковий фільтр для води Brita
          • Знімна група заварювання
          • Підтримка фільтра AquaClean
          Простота користування та зручність
          • Регульований носик
          • Автоматичний режим очікування
          • Знімна ємність для кавових зерен
          • Знімний лоток для крапель
          • Знімний резервуар для води
          Спеціальні функції
          • Керамічні жорна
          • Попереднє заварювання
          Тип молочника
          Стандартний молочник
          Кавові напої
          Еспрессо, капучіно, еспрессо макіато, латте макіато, кафе лунго, спінене молоко, гаряча вода
          Регульована висота носика
          142  мм
          Підтримка приготування кави
          Мелена кава, кавові зерна

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          0,8  м
          Частота
          50  Гц
          Напруга
          230  В
          Ємність контейнера для кавових зерен
          290  г
          Ємність молочника
          500  л
          Ємність контейнера для відходів
          15  порції
          Ємність резервуара для води
          1,9  л
          Тиск помпи
          15  бар
          Бойлери для води
          1
          Макс. висота чашки
          142  мм

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          256 x 470 x 350  мм
          Вага виробу
          8,5  кг

        • Надійність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1850  Вт

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Засіб для очищення еспрессо кавомашин
        • Фільтр для води Brita

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