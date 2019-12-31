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Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Срібляста
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
Тепер зерна можна змінювати лише одним натисненням завдяки запатентованій змінній ємності для кавових зерен. Можна швидко змінювати суміш зерен і знаходити ідеальну відповідно до бажаного смаку та часу дня.
Насолоджуйтеся молочними напоями, приготування яких повністю автоматизовано завдяки новому запатентованому молочнику з технологією використання двох відділень. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Завдяки технології використання двох відділень Ви завжди будете насолоджуватися професійним кавовим напоєм із густою, тривалою молочною пінкою за ідеальної температури із суцільного струменя молока без розбризкування.
4.4
з 5
78
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy