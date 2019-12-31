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  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Більше не доступний

Saeco MoltioСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8769/19

4.4

| (78) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Еспрессо кавомашина Moltio – це унікальний витвір мистецтва, створений дарувати смак відповідно до Ваших уподобань. Завдяки ексклюзивній системі заміни зерен готувати різноманітну каву відповідно до часу дня чи настрою – надзвичайно просто.

Переглянути всі переваги

Заміна зерен відтепер здійснюється одним натисненням

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Срібляста

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Експериментуйте зі смаками завдяки системі зміни кавових зерен

Експериментуйте зі смаками завдяки системі зміни кавових зерен

Тепер зерна можна змінювати лише одним натисненням завдяки запатентованій змінній ємності для кавових зерен. Можна швидко змінювати суміш зерен і знаходити ідеальну відповідно до бажаного смаку та часу дня.

Ідеальна пінка завдяки молочнику з двома відділеннями

Ідеальна пінка завдяки молочнику з двома відділеннями

Насолоджуйтеся молочними напоями, приготування яких повністю автоматизовано завдяки новому запатентованому молочнику з технологією використання двох відділень. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Завдяки технології використання двох відділень Ви завжди будете насолоджуватися професійним кавовим напоєм із густою, тривалою молочною пінкою за ідеальної температури із суцільного струменя молока без розбризкування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

78

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

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  • • Унікальні пропозиції