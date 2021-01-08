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Більше не доступний
HD8836/19
Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
Ідеальне поєднання компактності, продуктивності, дизайну та високої якості матеріалів
Класичний піноутворювач
Нержавіюча сталь
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!
4.5
з 5
4
Відгуки
ejjkot
08/01/2021
Polska
mam go 11 lat
nie zamienię na inny nigdy. jak trzeba to będę go naprawiać
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Arek72
23/11/2014
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt, mamy go z żoną od 4 lat, pracuje bez żadnej awarii, regulacja mielenia kawy, jej mocy i ilości zaparzanych filiżanek. Czytałem różne opinie i jestem zdziwiony, że są raczej na 4 gwiazdki. Zdecydowanie polecam.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
maastt
14/08/2013
Polska
Ten produkt jets bardzo dobry.
Jestem badzo zadowolona z mojego ekspresu, mogę go polecić każdemu w 100 %.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19