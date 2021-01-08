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  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

Більше не доступний

Philips Saeco SyntiaСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8836/19

4.5

| (4) Відгуки

Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

Ідеальне поєднання компактності, продуктивності, дизайну та високої якості матеріалів

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Компактна і стильна система мелення зерен

Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

  • Класичний піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

У цій еспресо кавомашині Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають «панарело». Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

4
2
1

08/01/2021

Polska

Polska

mam go 11 lat

nie zamienię na inny nigdy. jak trzeba to będę go naprawiać

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

23/11/2014

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt, mamy go z żoną od 4 lat, pracuje bez żadnej awarii, regulacja mielenia kawy, jej mocy i ilości zaparzanych filiżanek. Czytałem różne opinie i jestem zdziwiony, że są raczej na 4 gwiazdki. Zdecydowanie polecam.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

14/08/2013

Polska

Polska

Ten produkt jets bardzo dobry.

Jestem badzo zadowolona z mojego ekspresu, mogę go polecić każdemu w 100 %.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

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