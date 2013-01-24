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    Philips Saeco Syntia

    Автоматична кавомашина Philips

    HD8836/29
    Saeco
    Отримайте підтримку для цього виробу
    Saeco
    • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома Смакуйте італійську каву еспрессо вдома Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
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      Philips Saeco Syntia Автоматична кавомашина Philips

      HD8836/29
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Syntia

        Syntia

        Автоматична кавомашина Philips

        Усього:

        Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

        Компактна і стильна система мелення зерен

        • Класичний піноутворювач
        • Нержавіюча сталь
        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

        Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

        Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

        У цій еспресо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “панарело”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Збереження улюблених налаштувань кави

        Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

        Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Деталі можна легко помити в посудомийній машині

        Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

        Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

        Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

        У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Вага та розміри

          Місткість контейнера для відходів
          8 servings
          Місткість ємності для кавових зерен
          250 g
          Максимальна висота чашки
          110 mm
          Потужність
          1400 W
          Технологія "еспрессо"
          • Система налаштування Saeco на тип кави
          • Аромат-система: попереднє заварювання
          Розміри виробу (Д x Г x В)
          256 x 315 x 415 mm
          Використання
          • Регульований дозатор кави
          • Перепускний канал для меленої кави
          • Фронтальний доступ до всіх функцій
          • Швидка пара
          • Знімна група заварювання
          • Знімний резервуар для води
          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Чищення та догляд
          Автоматичне споліскування каналів для кави
          Частота
          50 Hz
          Кількість бойлерів для води
          1 бойлер
          Напруга
          230 V
          Ємність резервуара для води
          1,2 l
          Підтримувані типи кави
          • Мелена кава
          • Цілі кавові зерна
          Довжина шнура
          80 cm

        • Кілька напоїв

          Напої з молоком
          Pannarello: спінювання молока

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