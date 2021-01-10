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  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
  • Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

Більше не доступний

Philips Saeco SyntiaАвтоматична кавомашина Philips

HD8838/09

4.3

| (31) Відгуки | 90% рекомендують цей виріб

Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

Ідеальне поєднання компактності, продуктивності, дизайну та високої якості матеріалів

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Компактна і стильна система мелення зерен

Смакуйте італійську каву еспрессо вдома

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

Ультрасучасний дизайн із покриттям із нержавіючої сталі

Ультрасучасний дизайн із покриттям із нержавіючої сталі

Ультрасучасний дизайн еспресо кавомашини Saeco завершено покриттям із нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь надає високоякісного вигляду і виділятиметься на кухні. Крім того, вона забезпечує більшу надійність для тривалого функціонування.

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

90%

рекомендують цей виріб

3

10/01/2021

Polska

Polska

Перевірений покупець

Super Express do kawy

Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

19/06/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

BARDZO DOBRA

OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

18/12/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę dobry

Użytkujemy go w domu już sporo ponad rok , i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni . Kawa robiona z tego expresu jest naprawdę świetna , a po dodaniu syropów smakowych po prostu bajka . Fakt cena może nie jest zbyt zachęcająca ale naprawdę warto go kupić . Wiele razy miałem okazje pić kawę ( psełdo kawę ) z expresów na kapsułki , jak dla mnie paskudztwo , dlatego cieszę się że nie dałem się namówić na kupno kapsułkowców , tylko kupiliśmy ten konkretny sprzęt .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

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  • • Унікальні пропозиції