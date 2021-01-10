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Більше не доступний
Смакуйте італійську каву еспрессо вдома
Ідеальне поєднання компактності, продуктивності, дизайну та високої якості матеріалів
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Ультрасучасний дизайн еспресо кавомашини Saeco завершено покриттям із нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь надає високоякісного вигляду і виділятиметься на кухні. Крім того, вона забезпечує більшу надійність для тривалого функціонування.
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
4.3
з 5
31
Відгуки
90%
рекомендують цей виріб
Aca1975
10/01/2021
Polska
Перевірений покупець
Super Express do kawy
Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
LOLA43
19/06/2015
Polska
Перевірений покупець
BARDZO DOBRA
OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Piotr525
18/12/2013
Polska
Jest naprawdę dobry
Użytkujemy go w domu już sporo ponad rok , i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni . Kawa robiona z tego expresu jest naprawdę świetna , a po dodaniu syropów smakowych po prostu bajka . Fakt cena może nie jest zbyt zachęcająca ale naprawdę warto go kupić . Wiele razy miałem okazje pić kawę ( psełdo kawę ) z expresów na kapsułki , jak dla mnie paskudztwo , dlatego cieszę się że nie dałem się namówić na kupno kapsułkowców , tylko kupiliśmy ten konkretny sprzęt .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09