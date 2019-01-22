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Більше не доступний
Ідеальне, гаряче, чисте.
Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини.
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Ультрасучасний дизайн еспресо кавомашини Saeco завершено покриттям із нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь надає високоякісного вигляду і виділятиметься на кухні. Крім того, вона забезпечує більшу надійність для тривалого функціонування.
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
4.5
з 5
38
Відгуки
89%
рекомендують цей виріб
Katamaran
22/01/2019
Polska
Użytkowany od 8 lat
Rewelacyjny ekspres mało awaryjny standard to dbanie o czystość bloku i wymiana uszczelek silikonowych w bloku.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09
Krysiaos63
15/11/2016
Polska
Produkt dobrej jakości. Bardzo łatwy w użytkowaniu.
Jestem zadowolona z ekspresu. Jedynym mankamentem od pewnego czasu jest kilkakrotnie napełnianie obiegu wodnego zaraz po załączeniu.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09
Bajeczka
15/11/2016
Polska
Godne polecenia
Użytkuje ekspres od prawie trzech lat. Bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji. Daje możliwość uzyskania każdej ulubionej kawy - od mocnego espresso po delikatną americano.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09