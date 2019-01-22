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  • Ідеальне, гаряче, чисте.
  • Ідеальне, гаряче, чисте.
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Більше не доступний

Philips Saeco ExpreliaАвтоматична кавомашина Philips

HD8856/09

4.5

| (38) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Ідеальне, гаряче, чисте.

Кавомашина Exprelia завжди готова подати Ваш улюблений кавовий напій. Чого б Ви не забажали, це можна приготувати одним натисненням кнопки завдяки інтерфейсу миттєвого вибору напою – й одразу насолоджуватися завдяки двом бойлерам кавомашини.

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Це найкраще спінене молоко

Ідеальне, гаряче, чисте.

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ультрасучасний дизайн із покриттям із нержавіючої сталі

Ультрасучасний дизайн із покриттям із нержавіючої сталі

Ультрасучасний дизайн еспресо кавомашини Saeco завершено покриттям із нержавіючої сталі. Нержавіюча сталь надає високоякісного вигляду і виділятиметься на кухні. Крім того, вона забезпечує більшу надійність для тривалого функціонування.

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

38

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

2

22/01/2019

Polska

Polska

Użytkowany od 8 lat

Rewelacyjny ekspres mało awaryjny standard to dbanie o czystość bloku i wymiana uszczelek silikonowych w bloku.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09

15/11/2016

Polska

Polska

Produkt dobrej jakości. Bardzo łatwy w użytkowaniu.

Jestem zadowolona z ekspresu. Jedynym mankamentem od pewnego czasu jest kilkakrotnie napełnianie obiegu wodnego zaraz po załączeniu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09

15/11/2016

Polska

Polska

Godne polecenia

Użytkuje ekspres od prawie trzech lat. Bardzo łatwy w obsłudze i konserwacji. Daje możliwość uzyskania każdej ulubionej kawy - od mocnego espresso po delikatną americano.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8856/09

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