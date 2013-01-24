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Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги
Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.
Автоматичний піноутворювач створить головну прикрасу кави одним натисненням кнопки. За кілька секунд кава буде вкрита ніжною молочною пінкою найкращої консистенції, спокушаючи усіх любителів капучіно.
Надійність
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Країна виготовлення
Обслуговування
Легкість у використанні
Вага та розміри
Характеристики
Конструкція
Технічні характеристики
CA6705/10
CA6704/10
CA6702/10