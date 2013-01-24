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    Saeco Intelia Evo

    Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8881/09
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Еспрессо і молочна пінка одним дотиком Еспрессо і молочна пінка одним дотиком Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
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      Saeco Intelia Evo Супер автоматична еспрессо кавомашина

      HD8881/09
      Загальна оцінка / 5

      Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

      Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Intelia Evo Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

      Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги

      Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

      Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Saeco Intelia Evo Супер автоматична еспрессо кавомашина

      Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

      Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко Переглянути усі переваги

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        Intelia Evo

        Intelia Evo

        Супер автоматична еспрессо кавомашина

        Усього:

        Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

        Із найкращим капучінатором Saeco

        • Автоматичний піноутворювач
        • Срібляста перламутрова
        • Кавомолка з 5 налаштуваннями
        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

        Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

        Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

        Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

        Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

        Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.

        Оксамитова пінка одним дотиком завдяки автоматичному піноутворювачу

        Оксамитова пінка одним дотиком завдяки автоматичному піноутворювачу

        Автоматичний піноутворювач створить головну прикрасу кави одним натисненням кнопки. За кілька секунд кава буде вкрита ніжною молочною пінкою найкращої консистенції, спокушаючи усіх любителів капучіно.

        Технічні характеристики

        • Надійність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1850  Вт

        • Загальні специфікації

          Кількість чашок одночасно
          2
          Підходить для
          Цілі кавові зерна, мелена кава
          Тип бойлера
          Бойлер Quick Heat
          Спеціальні функції
          • Керамічні жорна
          • Ручний піноутворювач Pannarello
          • Можливість використання пари
          • Попереднє заварювання
          • Вбудована кавомолка
          • Можливість нагрівання води
          Налаштування залежно від напою
          • Контроль міцності кави
          • Регульована температура
          • Регульований об’єм чашки
          Простота користування та зручність
          • Регульований носик
          • Автоматичний режим очікування
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Автоматичний цикл видалення накипу
          • Знімна група заварювання
          • Цикл автоматичного споліскування
          Кавові напої
          Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато

        • Покриття корпусу

          Матеріал бойлера
          Нержавіюча сталь (неокислювана)
          Матеріал основного корпусу
          Пластик та хромовані деталі

        • Країна виготовлення

          Виготовлено у
          Румунії

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Легкість у використанні

          Використання
          Можливість встановлення фільтра для води

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          8,9  кг
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          256 x 440 x 340  мм

        • Характеристики

          Капучінатор
          Так

        • Конструкція

          Колір
          Сріблястий перламутровий/чорний

        • Технічні характеристики

          Тиск помпи
          15 бар
          Ємність контейнера для кавових зерен
          300  г
          Ємність контейнера для відходів
          10  порції
          Макс. висота чашки
          130  мм
          Бойлери для води
          1
          Довжина шнура
          0,8  м
          Ємність резервуара для води
          1,5  л

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