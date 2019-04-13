Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко
Автоматичний піноутворювач
Срібляста перламутрова
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AleksandraS
13/04/2019
Україна
Служить нам ця кофемашина вже 3 рік і вона бездоганна
Варить каву в зернах чудово. Смак, аромат, пінка – все передає прекрасно! Легко чиститься, подає сигнал, коли треба це зробити. Достатній об‘єм для води. А лате друзі не відрізняють від того, що в кафе! Пінку робить неймовірну, легко і швидко. Лате виходить гарно прошароване, як на фото!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина
HORCIU27
25/04/2017
România
EXTRAORDINAR
Un aparat de cafea care a reusit si reuseste sa-mi faca fiecare dinineata stralucitoare atat mie cat si familiei !!!!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat