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  • Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
  • Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
  • Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
  • Еспрессо і молочна пінка одним дотиком
  • Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

Більше не доступний

Saeco Intelia EvoСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8881/09

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

Готувати досконале еспрессо і молочну пінку ще ніколи не було так легко

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Із найкращим капучінатором Saeco

Еспрессо і молочна пінка одним дотиком

  • Автоматичний піноутворювач

  • Срібляста перламутрова

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Служить нам ця кофемашина вже 3 рік і вона бездоганна

Варить каву в зернах чудово. Смак, аромат, пінка – все передає прекрасно! Легко чиститься, подає сигнал, коли треба це зробити. Достатній об‘єм для води. А лате друзі не відрізняють від того, що в кафе! Пінку робить неймовірну, легко і швидко. Лате виходить гарно прошароване, як на фото!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина

25/04/2017

România

România

EXTRAORDINAR

Un aparat de cafea care a reusit si reuseste sa-mi faca fiecare dinineata stralucitoare atat mie cat si familiei !!!!!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat

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