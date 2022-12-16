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Більше не доступний
Кошик з антипригарним покриттям
2000 Вт
Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)
7 попередньо встановлені програми
Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.
Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*
Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування в мультипечі. Рецепти в додатку HomeID підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
4.9
з 5
34
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Жінка з Донбасу
16/12/2022
Україна
Зручна, компактна та функціональна
Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Sofiy98s
15/12/2022
Україна
Частина акції
Чудова мультипіч
Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!
Плюси
Швидко готує, не потребує попереднього розігріву
Мінуси
Не виявила
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Emma17
12/12/2022
Україна
Частина акції
Чудовий помічник на кухні
Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.
Плюси
Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential
Джерело: Euromonitor International Ltd. У категорії фритюрниць із низьким використанням жиру; роздрібна торгівля в одиницях, дані за 2020 р.
Доступно лише у країнах зі спільнотою NutriU.
Доступно лише у країнах зі спільнотою HomeID
Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.