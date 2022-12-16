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  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
  • Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

Більше не доступний

МультипічPhilips Ovi Essential

HD9270/90

4.9
| (34) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Смачна їжа й до 90% менше жиру!*
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте додаток HomeID, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів.
Переглянути всі переваги

Завдяки технології Rapid Air

Смачна їжа й до 90% менше жиру!*

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • 2000 Вт

  • Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)

  • 7 попередньо встановлені програми

Корисне смаження з технологією Rapid Air

Корисне смаження з технологією Rapid Air

Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, хрусткої зверху та ніжної усередині, практично без олії.

Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*

Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування в мультипечі. Рецепти в додатку HomeID підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

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Відгуки

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4.9

з 5

34

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

16/12/2022

Україна

Україна

Зручна, компактна та функціональна

Я готова поставити навіть більше оцінок, та більше немає зірочок) Чудова мультипіч, можна готувати все що захочеться, і випічку, і смажити(навіть смачніше смажить ніж на грилю), грибочки просто перфекто, м’ясо ідеальне. Зручно виставляти температуру та приємно здивувало, що навіть є додаток і там є багато різноманітних рецептів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

15/12/2022

Україна

Україна

Чудова мультипіч

Ця мультипіч стала для нас незамінним помічником на кухні! Вона готує набагато швидше за духовку і зберігає тепло після приготування, що в теперішній час дуже важливо при постійному відключенні світла. Ще великий плюс що не потрібно використовувати багато олії для приготування і не потрібно нагрівати щоб почати приготування, що також економить час. А страви виходять неймовірно смачні!

Плюси

Швидко готує, не потребує попереднього розігріву

Мінуси

Не виявила

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

12/12/2022

Україна

Україна

Чудовий помічник на кухні

Задоволена мультипічкою, швидко та смачного готує страви, страви виходять зі скоринкою та без зайвого жиру. Достатньо великий об’єм чаші.

Плюси

Не потребує зайвого часу для розігріву, швидко та смачно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9270/90 Philips Ovi Essential

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      1. Джерело: Euromonitor International Ltd. У категорії фритюрниць із низьким використанням жиру; роздрібна торгівля в одиницях, дані за 2020 р.

      2. Доступно лише у країнах зі спільнотою NutriU.

      3. Доступно лише у країнах зі спільнотою HomeID

      4. Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.