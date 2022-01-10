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    Essential

    Велика мультипіч

    HD9270/90
    Загальна оцінка / 5
    • Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!* Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*
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      Essential Велика мультипіч

      HD9270/90
      Загальна оцінка / 5

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте додаток NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

      Essential Велика мультипіч

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте додаток NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте додаток NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

      Essential Велика мультипіч

      Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

      Компанія Philips переносить мультипіч №1 у світі до вашої оселі. Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air. Завантажте додаток NutriU, щоб щодня відкривати сотні смачних рецептів. Переглянути усі переваги

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        Essential

        Essential

        Велика мультипіч

        Усього:

        Смачна смажена їжа і до 90% менше жиру!*

        Завдяки технології Rapid Air

        • Технологія Rapid Air
        • 1,2 кг + 6,2 л
        • Чорний
        Корисне смаження з технологією Rapid Air

        Корисне смаження з технологією Rapid Air

        Технологія Rapid Air з унікальним дизайном «starfish» (морська зірка) забезпечує циркуляцію гарячого повітря для приготування смачної їжі, яка хрустка зверху та ніжна всередині, практично без олії.

        Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

        Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

        Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*

        Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

        Смачні рецепти для мультипечі для здорового способу життя

        Відкрийте для себе сотні смачних, корисних та швидких рецептів страв для приготування у мультипечі. Рецепти в додатку NutriU підібрано експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

        Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

        Рецепти персоналізовано відповідно до ваших уподобань

        Отримуйте щоденні рекомендації щодо рецептів, які підійдуть до смаку членам вашої сім’ї. Що більше ви користуєтесь додатком NutriU, то краще він може підбирати ідеї відповідно до ваших потреб. Отримайте натхнення від інших і стежте за людьми з подібними смаками***.

        Розмір XL. Для всієї родини

        Розмір XL. Для всієї родини

        Мультипіч XL від Philips розроблена з урахуванням потреб вашої родини. Кошик місткістю 1,2 кг у поєднанні із чашею об’ємом 6,2 л дозволяє готувати різноманітні страви. Зробіть до 5 порцій за один раз для всієї родини та друзів.

        Сенсорний екран із сім’ю попередньо встановленими програмами

        Сенсорний екран із сім’ю попередньо встановленими програмами

        Натисніть кнопку й готуйте. Попередньо встановлені програми включають програми для приготування заморожених закусок, свіжої картоплі фрі, м’яса, риби, курячих гомілок, пирогів і навіть овочів на грилі.

        Функція збереження тепла

        Функція збереження тепла

        Насолоджуйтеся стравами, коли будете готові. Перейдіть у режим збереження тепла, і їжа зберігатиме ідеальну температуру протягом до 30 хвилин.

        Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

        Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

        Нова мультипіч Philips Essential відкриває безліч можливостей: смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте! Готуйте щоразу ідеальну їжу незалежно від того, що ви вирішили приготувати.

        Мультипіч із низьким використанням жиру №1

        Мультипіч із низьким використанням жиру №1

        Philips – провідна мультипіч із низьким використанням жиру**

        Домашні страви – це легко.

        Домашні страви – це легко.

        Розкрийте весь потенціал мультипечі для приготування смачніших та корисніших страв. Дізнайтеся про функції, які економлять час, і вдоскональте навички приготування домашніх страв, які ви й ваша сім’я люблять їсти щодня.

        Експерти мультипечі протягом 10+ років

        Експерти мультипечі протягом 10+ років

        Наша команда експертів вдосконалює технологію мультипечі понад 10 років.

        Легке використання та чищення

        Легке використання та чищення

        Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кошик мультипечі QuickClean має антипригарне покриття для легкого чищення. Смаження за допомогою повітря оберігає ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Вага виробу
          5,55 kg
          Виготовлено у
          Китай
          Довжина шнура
          0,8 m
          Колір
          Black
          Потужність
          2000 W
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          403 x 315 x 307 mm
          Характеристики виробу
          • Automatic shut-off
          • Cool wall exterior
          • Dishwasher safe
          • On/off switch
          • Ready signal
          • Temperature control
          • Power-on light
          • Quickclean
          • LED display
          • Patented Rapid Air
          • Time control
          Матеріал основного корпусу
          Plastic

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Yes

        • Екологічність

          Посібник користувача
          100% recycled paper
          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
            • *Джерело: Euromonitor International Ltd. У категорії фритюрниць із низьким використанням жиру; роздрібна торгівля в одиницях, дані за 2020 р.
            • **Доступно лише у країнах зі спільнотою NutriU

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