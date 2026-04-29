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Мультипіч Philips Ovi Essential
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HD9270/90
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Quick start guide Philips Essential Airfryer XL
UKCA-Declaration of Conformity - English (US)
Всі (13)
Чи потрібно виймати гумову заглушку з чаші мультипечі?
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2 лНабір для гриля
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Набір аксесуарівдля мультипечей XL
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XL
Індикатор кнопки увімк./вимк. мультипечі Philips не вимикається
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