Довго обирала виробника, розмір модель пічки і зрештою зупинилась на цій, тільки чорного кольору (сподобалось управління через смартфон). Можна довго описувати всі плюси приготування їжі, але все це є в інших відгуках. Цікаве тут інше: після десь пів року використання пішла іржа всередині пристрою. По-перше, це місце в ніякому разі не контактує з їжею, а по-друге я ніколи не вставляла контейнер одразу після миття всередину (як правило, він у мене висихав добу на столі). Здали пічку в СЦ. Через два тижні ми нарешті дочекались рішення philips стосовно цієї проблеми: "перший раз ми відремонтуємо цєй недолік, але якщо буде повторне таке звернення, то це вже не наші проблеми і це буде не гарантійний випадок" дослівно! Наче я там бруківку запікала чи ще щось. Це був перший момент, коли моє ставлення до philips змінилось. Але далі ще гірше: раз на місяць мені телефонували з СЦ і обіцяли, що ось-ось прийде деталь і почнеться ремонт. В підсумку, пічка пролежала в сервісному центрі ТРИ місяці!!! І на додачу, в акті виконаних робіт у мене намагались "вкрасти" два тижні, які мали бути зараховані в дні гарантійного обслуговування. Для тих, хто не знає: гарантія пролонгується на той період часу, скільки пристрій був в СЦ. Після цього philips впав в моїх очах до рівня плінтусу і щодо якості товарів, і щодо обслуговування.. нікому не рекомендую