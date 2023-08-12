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HD9280/30
Технологія Rapid Air
Кошик з антипригарним покриттям
2000 Вт
Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)
7 попередньо встановлені програми
Знаходьте сотні* смачних страв, які можна приготувати, використовуючи мультипіч та NutriU. Чим більше ви користуєтеся NutriU, тим більше персоналізованих рекомендацій ви отримуєте. Додаток NutriU можна легко завантажити з магазину Google Play або Apple Store, а потім підключити його до вашої мультипечі.
Виберіть рецепт, надішліть його мультипечі та слідкуйте за процесом приготування страви, зручно вмостившись на дивані. Коли страва буде готова, ви отримаєте сповіщення.
Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*
3.0
з 5
6
Відгуки
visluska
12/08/2023
Україна
Перше враження
Мультипіч придбала сьогодні. Довго обирала модель, в основному орієнтувалася на відгуки тих, хто вже користувався цією моделлю. Пригорнула мою увагу велика кількість позитивних відгуків. Тепер буду опановувати. На даному користувацькому етапі дезорієнтована загальними вміннями - як включити, обрати режим, як підключити до керування з мобільного пристрою та інші моменти. Шукала конкретну інструкцію або відео з цього, але ніде не знайшла. Підкажіть де така є.
Плюси
Вважаю, що буду активно використовувати як тільки розберусь з усіма можливостями пічі
Мінуси
Якби була прикладена детальна інструкція, або вказане посилання на відео опанування технікою було б набагато швидшим
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Антипко
17/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудове рішення
Легкий в користуванні, готувати одне задоволення програма супер відалено включати і завантужувати програму готування. без жиру і смачно.
Плюси
Швидко вчишся готувати,класна програма з відаленим контролем.
Мінуси
матеріал здається дуже ніжним.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Кримова
03/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Супер піч
Супер класна піч. Давно мріяла. Все дуже зручно. Легке управління. Картопля, овочі, запіканка і навіть кекси виходять дуже смачними. Дякую Філіпс за якість і сервіс!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
Кількість рецептів різниться залежно від країни.
Порівняно із вмістом жиру курятини та свинини, приготованої у глибокій фритюрниці та смаженої на сковороді
Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.