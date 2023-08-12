КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
  • Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

Мультипіч PhilipsOvi Connected (6.2 л, 14 функцій)

HD9280/30

3
| (6) Відгуки
Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.
Вибирайте з сотень* смачних страв, рекомендованих з урахуванням ваших уподобань. Підключіться до програми NutriU, виберіть рецепт та надішліть його на вашу мультипіч. Слідкуйте за приготуванням страв, не встаючи з дивану: програма повідомить вас, коли страва буде готова!
Переглянути всі переваги

Підключіться до NutriU для максимально зручного приготування страв

Корисно. Смачно. А тепер із дистанційним керуванням.

  • Технологія Rapid Air

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • 2000 Вт

  • Кошик ємністю до 1,2 кг (5 порцій)

  • 7 попередньо встановлені програми

Щоденне натхнення для нових рецептів на основі ваших уподобань

Щоденне натхнення для нових рецептів на основі ваших уподобань

Знаходьте сотні* смачних страв, які можна приготувати, використовуючи мультипіч та NutriU. Чим більше ви користуєтеся NutriU, тим більше персоналізованих рекомендацій ви отримуєте. Додаток NutriU можна легко завантажити з магазину Google Play або Apple Store, а потім підключити його до вашої мультипечі.

Стежте за приготуванням їжі за допомогою телефону або планшета

Стежте за приготуванням їжі за допомогою телефону або планшета

Виберіть рецепт, надішліть його мультипечі та слідкуйте за процесом приготування страви, зручно вмостившись на дивані. Коли страва буде готова, ви отримаєте сповіщення.

Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

Смажте, використовуючи до 90% менше жиру*

Мультипіч Philips Essential використовує гаряче повітря для приготування улюбленої хрусткої їжі з використанням до 90% менше жиру.*

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.0

з 5

6

Відгуки

4
3
2

12/08/2023

Україна

Україна

Перше враження

Мультипіч придбала сьогодні. Довго обирала модель, в основному орієнтувалася на відгуки тих, хто вже користувався цією моделлю. Пригорнула мою увагу велика кількість позитивних відгуків. Тепер буду опановувати. На даному користувацькому етапі дезорієнтована загальними вміннями - як включити, обрати режим, як підключити до керування з мобільного пристрою та інші моменти. Шукала конкретну інструкцію або відео з цього, але ніде не знайшла. Підкажіть де така є.

Плюси

Вважаю, що буду активно використовувати як тільки розберусь з усіма можливостями пічі

Мінуси

Якби була прикладена детальна інструкція, або вказане посилання на відео опанування технікою було б набагато швидшим

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

17/04/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудове рішення

Легкий в користуванні, готувати одне задоволення програма супер відалено включати і завантужувати програму готування. без жиру і смачно.

Плюси

Швидко вчишся готувати,класна програма з відаленим контролем.

Мінуси

матеріал здається дуже ніжним.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

03/02/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Супер піч

Супер класна піч. Давно мріяла. Все дуже зручно. Легке управління. Картопля, овочі, запіканка і навіть кекси виходять дуже смачними. Дякую Філіпс за якість і сервіс!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9280/30 Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Кількість рецептів різниться залежно від країни.

      2. Порівняно із вмістом жиру курятини та свинини, приготованої у глибокій фритюрниці та смаженої на сковороді

      3. Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips

      4. Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.