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Мультипіч Philips Ovi Connected (6.2 л, 14 функцій)
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HD9280/30
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Всі (15)
Чи може до кухонного пристрою Philips під’єднатися більше однієї людини?
Як користуватися Помічником Alexa в мультипечі Philips
Чи потрібно виймати гумову заглушку з чаші мультипечі?
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2 лНабір для гриля
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Набір аксесуарівдля мультипечей XL
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XL
Мій кухонний пристрій Philips не може знайти домашню мережу Wi-Fi.
Я не можу керувати кухонним пристроєм Philips за допомогою додатка HomeID
Як скинути налаштування кухонного пристрою Philips та видалити всю інформацію
Індикатор кнопки увімк./вимк. мультипечі Philips не вимикається
Не вдається під’єднати кухонний пристрій Philips до додатка NutriU
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