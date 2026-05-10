КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
  • Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі

МультипічXXL Connected серії 5000

HD9285/90

5
| (10) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі
Мультипіч Philips серії 5000 XXL Connected – ваш компаньйон у повсякденному приготуванні їжі, з яким ви легко зможете готувати збалансовані поживні та смачні страви для всієї родини в будь-який день тижня.
Переглянути всі переваги

З’єднання з додатком HomeID

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі

  • Підключення до HomeID

  • Мультипіч «16-в-1»

  • 7,2 л (1,4 кг)

  • Технологія Rapid Air

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі для всієї сім'ї

Ваш інтелектуальний компаньйон із приготування здорової їжі для всієї сім'ї

Інтуїтивно зрозумілий додаток HomeID синхронізується з мультипіччю та допомагає в повсякденному приготуванні їжі. Виходьте за межі можливостей здорового смаження та відкривайте для себе нові захоплюючі й смачні рецепти, а також віддалено контролюйте процес приготування їжі за допомогою додатка.

Універсальна та багатофункціональна мультипіч

Універсальна та багатофункціональна мультипіч

Нова мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація тощо.

Смачні корисні рецепти для мультипечі на кожен день

Смачні корисні рецепти для мультипечі на кожен день

Відкрийте для себе сотні* апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти з додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

10

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/05/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволення 💯% цією покупкою.

Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки

Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

19/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу

Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

21/03/2025

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні

Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Кількість рецептів різниться залежно від країни.

      2. Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips

      3. Середні відсотки на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880