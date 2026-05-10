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Мультипіч «16-в-1»
7,2 л (1,4 кг)
Технологія Rapid Air
Інтуїтивно зрозумілий додаток HomeID синхронізується з мультипіччю та допомагає в повсякденному приготуванні їжі. Виходьте за межі можливостей здорового смаження та відкривайте для себе нові захоплюючі й смачні рецепти, а також віддалено контролюйте процес приготування їжі за допомогою додатка.
Нова мультипіч Philips XXL Connected серії 5000 має 16 різних функцій приготування їжі: смаження, випікання, гриль, запікання, висушування, приготування тостів, розмороження, розігрівання, ферментація тощо.
Відкрийте для себе сотні* апетитних, смачних, швидких і корисних рецептів для приготування в мультипечі. Рецепти з додатку HomeID підібрані експертами з раціонального харчування для щоденного приготування.
5.0
з 5
10
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
mafic2008
10/05/2026
Україна
Перевірений покупець
Задоволення 💯% цією покупкою.
Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки
Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Микола Л.
19/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу
Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Kris0615
21/03/2025
Україна
Частина акції
Незамінна річ на кухні
Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Кількість рецептів різниться залежно від країни.
Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips
Середні відсотки на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із виробами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880