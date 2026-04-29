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Мультипіч XXL Connected серії 5000
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HD9285/90
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Чи може до кухонного пристрою Philips під’єднатися більше однієї людини?
Як користуватися Помічником Alexa в мультипечі Philips
Чому під час приготування їжі в мультипечі Philips звучить звуковий сигнал?
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Чи потрібно виймати гумову заглушку з чаші мультипечі?
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XXL
Аксесуар для мультипечіНабір для гриля XXL
Мій кухонний пристрій Philips не може знайти домашню мережу Wi-Fi.
Як скинути налаштування кухонного пристрою Philips та видалити всю інформацію
Не вдається під’єднати кухонний пристрій Philips до додатка NutriU
Я не можу керувати кухонним пристроєм Philips за допомогою додатка HomeID
Індикатор кнопки увімк./вимк. мультипечі Philips не вимикається
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