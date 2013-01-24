Технологія Rapid Air допомагає усунути жир з їжі

Поєднуючи у собі потужний нагрівач та двигун із нашою новою технологією TRapid Air, гаряче повітря у мультипечі обертаэться, як потужне торнадо, по всьому кошику. Конструкція дозволяє захопити з їжі більшу кількість жиру і зібрати його у спеціальному пристосуванні для легкої утилізації. Мультипіч Philips із технологією Rapid Air оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.