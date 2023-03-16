Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Технологія Rapid Air
Кошик з антипригарним покриттям
Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)
Ручні налаштування
Поєднуючи у собі потужний нагрівач та двигун із нашою новою технологією Rapid Air, гаряче повітря у мультипечі обертається, як потужне торнадо, по всьому кошику. Конструкція дозволяє захопити з їжі більшу кількість жиру і зібрати його у спеціальному пристосуванні для легкої утилізації. Мультипіч Philips із технологією Rapid Air оберігає вас та ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Мультипіч використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв із невеликою кількістю олії чи без неї, що дозволяє смажити з на 90% меншою кількістю олії*. Насолоджуйтеся смачною, хрусткою їжею, як у фритюрниці, з мінімальною кількістю жиру.
Доведена функціональність. Готуйте хрустку смажену їжу, ніби зі звичайної фритюрниці, яка містить на 90% меншу кількість жиру*. Запікайте курячі лапки і насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та ніжним м’ясом без жиру.
5.0
з 5
52
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Nastya1812
16/03/2023
Україна
Мультипіч має зручні програми.
Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.
Плюси
Швидкість приготування, якість
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Tattta.21
01/07/2021
Україна
Удобно, быстро, вкусно!
Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.
Плюси
Удобство
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Sonia751
01/07/2021
Україна
Виріб має чудові функції!
Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL
Порівняно із вмістом жиру курятини, приготованої у глибокій фритюрниці та смаженої у сковороді
Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.
порівняно з мультипіччю колекції Philips Viva Collection, загалом можна помістити 800 г смаженої їжі