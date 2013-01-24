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Viva Collection

Мультипіч

HD9721/10
Загальна оцінка / 5
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження* Швидкий та здоровий спосіб смаження* Швидкий та здоровий спосіб смаження*
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    Viva Collection Мультипіч

    HD9721/10
    Загальна оцінка / 5

    Швидкий та здоровий спосіб смаження*

    Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультипіч

    Швидкий та здоровий спосіб смаження*

    Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Швидкий та здоровий спосіб смаження*

    Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Viva Collection Мультипіч

    Швидкий та здоровий спосіб смаження*

    Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

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      Швидкий та здоровий спосіб смаження*

      Хрусткий смак, зменшує кількість жиру, який залишають інші*

      • Мультипіч із низьким використанням жиру
      • Чорний
      • 1500 Вт
      • 0,8 кг
      Технологія Rapid Air допомагає усунути жир з їжі

      Технологія Rapid Air допомагає усунути жир з їжі

      Поєднуючи у собі потужний нагрівач та двигун із нашою новою технологією TRapid Air, гаряче повітря у мультипечі обертаэться, як потужне торнадо, по всьому кошику. Конструкція дозволяє захопити з їжі більшу кількість жиру і зібрати його у спеціальному пристосуванні для легкої утилізації. Мультипіч Philips із технологією Rapid Air оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

      Смажте з невеликою кількістю олії чи без неї

      Смажте з невеликою кількістю олії чи без неї

      Мультипіч використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв із невеликою кількістю олії чи без неї, що дозволяє смажити з на 90% меншою кількістю олії*. Насолоджуйтеся смачною, хрусткою їжею, як у фритюрниці, з мінімальною кількістю жиру.

      Понад 200 рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

      Понад 200 рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

      Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.

      Смажте, печіть, підсмажуйте та запікайте улюблені страви вдома

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      За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією видалення жиру можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.

      Наша найкомпактніша мультипіч, вміщає 0,8 кг картоплі фрі

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      Мультипіч не займає багато місця. Нова мультипіч Philips на 20%* компактніша, проте дозволяє приготувати ту саму кількість їжі, що й завжди, – до 0,8 кг смаженої їжі, до 4 порцій. Завдяки цьому Ви можете легко тримати її на кухонному столі й використовувати щодня.

      Швидше приготування смачних страв: не потребує попереднього нагрівання

      Швидше приготування смачних страв: не потребує попереднього нагрівання

      Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.

      Кошик QuickClean з антипригарною сіткою та знімною ручкою

      Кошик QuickClean з антипригарною сіткою та знімною ручкою

      Кошик мультипечі, який швидко чиститься, має знімну антипригарну сітку для легкого чищення. Кошик та знімну чашу з антипригарним покриттям можна мити в посудомийній машині. А смаження за допомогою повітря оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині

      Для економії часу та легкого чищення усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.

      Універсальна ручка EasyClick – легка зміна аксесуарів

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      Смачна смажена їжа з меншою на 90% кількістю жиру*

      Доведена функціональність. Готуйте хрустку смажену їжу, ніби зі звичайної фритюрниці, яка містить на 90% меншу кількість жиру*. Запікайте курячі лапки і насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та ніжним м’ясом без жиру.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Термоізольовані зовнішні стінки
        • Пристосування для шнура
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Сигнал "готовності"
        • Контроль температури
        • Індикатор роботи
        • Швидке чищення
        • Вдосконалена швидка циркуляція тепла
        • Неслизька основа
        • Запатентована технологія Rapid Air
        • Регулятор часу
        Технологія
        Технологія Rapid Air
        Регулятор часу
        До 30 хвилин

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        0,8  м
        Потужність
        1500  Вт
        Напруга
        220  В
        Ємність кошика
        0,8  кг

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        266x292x276  мм
        Вага виробу
        5,3  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал основного корпусу
        Пластик

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          • Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.
          • порівняно з мультипіччю колекції Philips Viva Collection, загалом можна помістити 800 г смаженої їжі

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