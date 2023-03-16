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  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*
  • Швидкий та здоровий спосіб смаження*

Більше не доступний

МультипічPhilips Ovi XL

HD9721/10

5
| (52) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Швидкий та здоровий спосіб смаження*
Мультипіч Philips Ovi XL використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для вас та вашої сім’ї.
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Хрусткий смак, зменшує кількість жиру, який залишають інші*

Швидкий та здоровий спосіб смаження*

  • Технологія Rapid Air

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • Кошик ємністю до 0,8 кг (4 порції)

  • Ручні налаштування

Технологія Rapid Air допомагає усунути жир з їжі

Технологія Rapid Air допомагає усунути жир з їжі

Поєднуючи у собі потужний нагрівач та двигун із нашою новою технологією Rapid Air, гаряче повітря у мультипечі обертається, як потужне торнадо, по всьому кошику. Конструкція дозволяє захопити з їжі більшу кількість жиру і зібрати його у спеціальному пристосуванні для легкої утилізації. Мультипіч Philips із технологією Rapid Air оберігає вас та ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.

Смажте з невеликою кількістю олії чи без неї

Смажте з невеликою кількістю олії чи без неї

Мультипіч використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв із невеликою кількістю олії чи без неї, що дозволяє смажити з на 90% меншою кількістю олії*. Насолоджуйтеся смачною, хрусткою їжею, як у фритюрниці, з мінімальною кількістю жиру.

Смачна смажена їжа з меншою на 90% кількістю жиру*

Доведена функціональність. Готуйте хрустку смажену їжу, ніби зі звичайної фритюрниці, яка містить на 90% меншу кількість жиру*. Запікайте курячі лапки і насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та ніжним м’ясом без жиру.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

52

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

16/03/2023

Україна

Україна

Мультипіч має зручні програми.

Якщо Ви плануєте купити мультипіч, то зробіть це. Штука дуже крута. Смачно і швидко готує, але головне корисно. Картопля фрі без єдиної каплі масла. Готувала в ній свинину, курицю - дуже швидко і смачно. Картопля по-селянські взагалі смакота.

Плюси

Швидкість приготування, якість

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Удобно, быстро, вкусно!

Техника Philips - это всегда надежность, функциональность и долговечность. Выбирала именно эту модель за соотношение цена/качество/ простота использования. Ничего лишнего нет ни в дизайне, ни в управлении. С настройками разберутся все, очень просто. Готовится быстро, продукты получаются не пересушенными, вкусными. Место занимает немного. Летом вообще незаменима, чтобы не пользоваться духовкой. Покупала по акции вместе со сковородой-гриль. Тоже очень нужна, пользуемся часто.

Плюси

Удобство

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

01/07/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції!

Користуюся 2 роки.Дуже задоволена.Багатофункціональна.Для тих хто бажає дотримуватись здорового харчування —необхідна річ.Товар рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9721/10 Philips Ovi XL

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      Примітки

      1. Порівняно із вмістом жиру курятини, приготованої у глибокій фритюрниці та смаженої у сковороді

      2. Порівняно зі свіжою смаженою картоплею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips.

      3. порівняно з мультипіччю колекції Philips Viva Collection, загалом можна помістити 800 г смаженої їжі