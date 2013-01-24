Швидкий та здоровий спосіб смаження*
Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий та здоровий спосіб смаження*
Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги
Швидкий та здоровий спосіб смаження*
Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкий та здоровий спосіб смаження*
Мультипіч Philips Rapid Air використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію Rapid Air створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас та Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги
Поєднуючи у собі потужний нагрівач та двигун із нашою новою технологією TRapid Air, гаряче повітря у мультипечі обертаэться, як потужне торнадо, по всьому кошику. Конструкція дозволяє захопити з їжі більшу кількість жиру і зібрати його у спеціальному пристосуванні для легкої утилізації. Мультипіч Philips із технологією Rapid Air оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Мультипіч використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв із невеликою кількістю олії чи без неї, що дозволяє смажити з на 90% меншою кількістю олії*. Насолоджуйтеся смачною, хрусткою їжею, як у фритюрниці, з мінімальною кількістю жиру.
Додаток Philips Airfryer безкоштовний і містить смачні рецепти та прості інструкції щодо приготування. Отримайте натхнення зі швидкими, корисними закусками або стравами для спеціальних подій.
За допомогою інноваційної мультипечі Philips із технологією видалення жиру можна не лише смажити, але й готувати на грилі, пекти та навіть запікати. Усі Ваші улюблені страви – один пристрій.
Мультипіч не займає багато місця. Нова мультипіч Philips на 20%* компактніша, проте дозволяє приготувати ту саму кількість їжі, що й завжди, – до 0,8 кг смаженої їжі, до 4 порцій. Завдяки цьому Ви можете легко тримати її на кухонному столі й використовувати щодня.
Мультипіч Philips одразу готова до використання. Забезпечуючи швидшу роботу від початку до кінця, вона неперевершено справляється зі щоденним приготуванням страв.
Кошик мультипечі, який швидко чиститься, має знімну антипригарну сітку для легкого чищення. Кошик та знімну чашу з антипригарним покриттям можна мити в посудомийній машині. А смаження за допомогою повітря оберігає Вас та Ваш дім від запаху смаженої олії, який буває у разі використання звичайної фритюрниці.
Для економії часу та легкого чищення усі знімні частини можна мити в посудомийній машині.
Доведена функціональність. Готуйте хрустку смажену їжу, ніби зі звичайної фритюрниці, яка містить на 90% меншу кількість жиру*. Запікайте курячі лапки і насолоджуйтеся хрусткою скоринкою та ніжним м’ясом без жиру.
Загальні специфікації
Обслуговування
Надійність
Технічні характеристики
Вага та розміри
Конструкція
Покриття корпусу