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HD9876/90
Технологія Rapid CombiAir
Програми автоматичного приготування їжі
Підключення до HomeID
Функції приготування їжі «22-в-1»
Наша унікальна запатентована технологія забезпечує найшвидший потік повітря* з регульованою швидкістю для рівномірного приготування. Виберіть низьку швидкість потоку повітря, щоб делікатно приготувати стейк су-від, рагу та тушковане м’ясо. Параметри високої швидкості, низької швидкості та динамічного потоку повітря гарантують, що ваші страви завжди будуть надзвичайно ніжними всередині та хрусткими зовні.
Виберіть рецепт у додатку HomeID та надішліть його на мультипіч. Стежте за прогресом свого творіння, не піднімаючись із дивана.
Знайдіть натхнення для приготування їжі та кави з понад 500 рецептами й порадами для вашого дому.
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з 5
1
Відгук
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Цей відгук про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Порівняно з мультипіччю Philips HD9200
Приготування 1 кг свіжої картоплі фрі з 1 столовою ложкою олії порівняно з традиційним смаженням у фритюрі з 2 л
З урахуванням затрат на електроенергію для приготування одного курчати (налаштування мультипечі 160 гр., без розігрівання) чи філе лосося (200 гр., без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу А. Середній показник у відсотках на базі даних внутрішніх лабораторних замірів; розрахунок проводився для виробів HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.