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  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
  • HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі

Мультипіч PhilipsOvi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

HD9876/90

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| (1) Відгук
HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі
Ми подбали про простоту та абсолютну зрозумілість від початку до кінця, тому про несмачну їжу просто не може бути й мови! Додаток HomeID підключається до Airfryer Combi, щоб ви могли насолодитися ідеальним балансом надихаючих ідей і інструкцій, заощаджуючи свій час.
Переглянути всі переваги

Для приготування без зусиль і ідеальних результатів

HomeID – ваш улюблений помічник для мультипечі

  • Технологія Rapid CombiAir

  • Програми автоматичного приготування їжі

  • Підключення до HomeID

  • Функції приготування їжі «22-в-1»

Технологія Rapid CombiAir для додаткового смаку та різноманітності

Технологія Rapid CombiAir для додаткового смаку та різноманітності

Наша унікальна запатентована технологія забезпечує найшвидший потік повітря* з регульованою швидкістю для рівномірного приготування. Виберіть низьку швидкість потоку повітря, щоб делікатно приготувати стейк су-від, рагу та тушковане м’ясо. Параметри високої швидкості, низької швидкості та динамічного потоку повітря гарантують, що ваші страви завжди будуть надзвичайно ніжними всередині та хрусткими зовні.

Виберіть, установіть і відпочивайте

Виберіть, установіть і відпочивайте

Виберіть рецепт у додатку HomeID та надішліть його на мультипіч. Стежте за прогресом свого творіння, не піднімаючись із дивана.

Розкрийте справжній потенціал свого дому за допомогою HomeID

Розкрийте справжній потенціал свого дому за допомогою HomeID

Знайдіть натхнення для приготування їжі та кави з понад 500 рецептами й порадами для вашого дому.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.0

з 5

1

Відгук

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19/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Цей відгук про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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      Примітки

      1. Порівняно з мультипіччю Philips HD9200

      2. Приготування 1 кг свіжої картоплі фрі з 1 столовою ложкою олії порівняно з традиційним смаженням у фритюрі з 2 л

      3. З урахуванням затрат на електроенергію для приготування одного курчати (налаштування мультипечі 160 гр., без розігрівання) чи філе лосося (200 гр., без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу А. Середній показник у відсотках на базі даних внутрішніх лабораторних замірів; розрахунок проводився для виробів HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.