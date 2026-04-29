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Мультипіч Philips Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
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HD9876/90
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Чому під час приготування їжі в мультипечі Philips звучить звуковий сигнал?
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечі на 8,3 лРоздільник «3-в-1»
Аксесуар для мультипечі XXL на 8,3 лНабір «2-в-1» для приготування на парі й смаження
Аксесуар для мультипечі на 8,3 лПластина для піци та гриля
Аксесуар для мультипечі PhilipsВелика посудина для випікання
Мультипіч Philips не працює або не вмикається
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