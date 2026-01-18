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  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
  • Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry

Мультипіч Philips Ovi UltraМультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

NA555/00

3.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry
Тепер можна готувати різні страви по-різному без потреби жонглювати кількома каструлями й сковорідками. Можна вибрати спосіб приготування, який найкраще підходить для ваших інгредієнтів: смажити, готувати на парі або поєднувати ці обидва способи.
Переглянути всі переваги

Вибір способу приготування для ваших інгредієнтів

Готуйте в подвійному кошику на парі, гарячим повітрям та SteamFry

  • Хрустка й ніжна їжа і до 90% менше жиру

  • SteamFry створює ідеально ніжну текстуру

  • Рівномірно смажте й готуйте на парі

  • Без зайвого жиру з очищенням парою

Досконало хрустка й рівномірно приготована страва, до 90 % менше жиру¹

Досконало хрустка й рівномірно приготована страва, до 90 % менше жиру¹

Технологія RapidAir з унікальною конструкцією у формі зірки забезпечує циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву, завдяки чому вона готується рівномірно всередині й зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву

2 кошики 2 розмірів для будь-яких страв

2 кошики 2 розмірів для будь-яких страв

Мультипіч місткістю 9 л із 2 кошиками та функцією приготування на парі: знімна чаша на 6 л для основних страв, картоплі фрі, а чаша на 3 л — для гарнірів і закусок. Вона вміщує до 1100 г картоплі фрі, 1600 г овочів або 12 курячих гомілок. У великий кошик також поміститься ціла курка вагою 1,2 кг.

Обирайте час, щоб процес приготування двох страв закінчувався одночасно

Обирайте час, щоб процес приготування двох страв закінчувався одночасно

Автоматична синхронізація часу приготування в 2 кошиках, щоб страви були готові одночасно

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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      Примітки

      1. ¹ Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній мультипечі

      2. ² Вимірювання в зовнішній лабораторії, на основі вмісту вітаміну С у броколі

      3. ³ Для отримання оптимальних результатів після кожного використання активуйте функцію очищення парою у великому кошику протягом 15 хвилин

      4. ⁴ Порівняння на основі приготування цілої курки протягом 80 хвилин із використанням функції приготування на парі та смаження гарячим повітрям порівняно з функцією смаження гарячим повітрям

      5. ⁵ Зовнішнє тестування смаку серед 30 користувачів мультипечі

      6. ⁶ Внутрішнє лабораторне вимірювання із виробом NA55x для приготування сосисок порівняно з використанням духовки класу А. Результати можуть відрізнятися залежно від рецепту.

      7. ⁷ Куряча гомілка: до 40 % менше жиру порівняно із сирою