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Розширена гарантія 3 роки
Хрустка й ніжна їжа і до 90% менше жиру
SteamFry створює ідеально ніжну текстуру
Рівномірно смажте й готуйте на парі
Без зайвого жиру з очищенням парою
Технологія RapidAir з унікальною конструкцією у формі зірки забезпечує циркуляцію гарячого повітря навколо та крізь страву, завдяки чому вона готується рівномірно всередині й зовні, а ви отримуєте смачну домашню страву
Мультипіч місткістю 9 л із 2 кошиками та функцією приготування на парі: знімна чаша на 6 л для основних страв, картоплі фрі, а чаша на 3 л — для гарнірів і закусок. Вона вміщує до 1100 г картоплі фрі, 1600 г овочів або 12 курячих гомілок. У великий кошик також поміститься ціла курка вагою 1,2 кг.
Автоматична синхронізація часу приготування в 2 кошиках, щоб страви були готові одночасно
3.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Перевірений покупець
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Цей відгук про Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній мультипечі
² Вимірювання в зовнішній лабораторії, на основі вмісту вітаміну С у броколі
³ Для отримання оптимальних результатів після кожного використання активуйте функцію очищення парою у великому кошику протягом 15 хвилин
⁴ Порівняння на основі приготування цілої курки протягом 80 хвилин із використанням функції приготування на парі та смаження гарячим повітрям порівняно з функцією смаження гарячим повітрям
⁵ Зовнішнє тестування смаку серед 30 користувачів мультипечі
⁶ Внутрішнє лабораторне вимірювання із виробом NA55x для приготування сосисок порівняно з використанням духовки класу А. Результати можуть відрізнятися залежно від рецепту.
⁷ Куряча гомілка: до 40 % менше жиру порівняно із сирою