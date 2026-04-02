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Усі серії

  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
  • Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками

Серія 1000Мільтипіч із двома кошиками

NA150/00

4.9
| (8) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками
Легко перетворюйте два кошики на один великий лоток за допомогою знімного роздільника. Готуйте що завгодно — від страв із усього двох інгредієнтів до великої печені, завжди хрусткої та ніжної завдяки технології RapidAir.
Переглянути всі переваги

Готуйте одну велику страву або дві страви одночасно

Наша найкомпактніша мільтипіч із двома кошиками

  • Хрустка й ніжна їжа і до 90% менше жиру

  • Легкий перехід від 2х кошиків до лотка

  • Енергоємний ергономічний дизайн шухляди

Хрустка та ніжна їжа і до 90% менше жиру! *

Хрустка та ніжна їжа і до 90% менше жиру! *

Завдяки унікальній конструкції у формі зірки, технологія RapidAir використовує швидкий потік гарячого повітря для створення смачних, хрустких і ніжних закусок і гарнірів.

Обирайте два кошики або один великий лоток

Обирайте два кошики або один великий лоток

Приберіть роздільник, щоб об’єднати два кошики місткістю 3,55 л у просторий лоток місткістю 7,1 л. У нього може поміститися до 900 г картоплі фрі, 1200 г овочів або 10 курячих гомілок. Крім того, у великому кошику можна приготувати двох цілих курей вагою 1 кг.

Ергономічний дизайн економить простір для безпеки й простоти використання.

Ергономічний дизайн економить простір для безпеки й простоти використання.

Компактна мультипіч із двома кошиками економить 40% місця на кухні.** Дві міцні горизонтальні ручки на знімній чаші дозволяють безпечно та зручно готувати, навіть якщо чаша повна.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

8

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

02/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Зручно корисно, швидко.

Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

26/03/2025

Україна

Україна

Має великий кошик

Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

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      Примітки

      1. Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці

      2. Порівняно з моделями NA35x та NA55x

      3. Внутрішнє лабораторне вимірювання із виробом NA15x для приготування філе лосося порівняно з використанням духовки класу А; точні показники відрізняються залежно від типу виробу та рецепту