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Хрустка й ніжна їжа і до 90% менше жиру
Легкий перехід від 2х кошиків до лотка
Енергоємний ергономічний дизайн шухляди
Завдяки унікальній конструкції у формі зірки, технологія RapidAir використовує швидкий потік гарячого повітря для створення смачних, хрустких і ніжних закусок і гарнірів.
Приберіть роздільник, щоб об’єднати два кошики місткістю 3,55 л у просторий лоток місткістю 7,1 л. У нього може поміститися до 900 г картоплі фрі, 1200 г овочів або 10 курячих гомілок. Крім того, у великому кошику можна приготувати двох цілих курей вагою 1 кг.
Компактна мультипіч із двома кошиками економить 40% місця на кухні.** Дві міцні горизонтальні ручки на знімній чаші дозволяють безпечно та зручно готувати, навіть якщо чаша повна.
4.9
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
003Oleg
02/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Зручно корисно, швидко.
Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Daniil3
26/03/2025
Україна
Частина акції
Має великий кошик
Користуюсь вже 3 місяці і повністю нею задоволенний, можна використовувати, як на один кошик, як і на два
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Порівняно з домашньою картоплею фрі, приготованою у звичайній фритюрниці
Порівняно з моделями NA35x та NA55x
Внутрішнє лабораторне вимірювання із виробом NA15x для приготування філе лосося порівняно з використанням духовки класу А; точні показники відрізняються залежно від типу виробу та рецепту