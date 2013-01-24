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Viva Collection

Мультипіч

HD9925/00
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Загальна оцінка / 5
  • Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами
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    Viva Collection Мультипіч

    HD9925/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами

    За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Мультипіч

    Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами

    За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб! Переглянути усі переваги

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      Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами

      Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами

      За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Антипригарне покриття
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність
        1,3 л

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