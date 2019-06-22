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Аксесуари для випікання
Аксесуар можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує догляд за ним!
За допомогою цього спеціального аксесуара для випікання в мультипечі Philips можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Tanya93
22/06/2019
Україна
Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні
я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
ИннаК
20/12/2017
Україна
Покупайте - не пожалеете
Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч
Jaaja
02/03/2019
Česká republika
Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření
Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer