Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами
За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб! Переглянути усі переваги
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Аксесуар для випікання за усіма улюбленими рецептами
За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб! Переглянути усі переваги
Знімну чашу та кошик для їжі з антипригарним покриттям можна легко й безпечно мити в посудомийній машині.
За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!
Загальні специфікації
Технічні характеристики