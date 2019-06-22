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  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
  • Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами

Більше не доступний

Viva CollectionМультипіч

HD9925/00

5
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами
За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!
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Аксесуар для мультипечі

Аксесуари для випікання за усіма улюбленими рецептами

  • Аксесуари для випікання

Зручне чищення – можна мити в посудомийній машині

Зручне чищення – можна мити в посудомийній машині

Аксесуар можна безпечно класти в посудомийну машину, що полегшує догляд за ним!

Аксесуар для випікання за всіма улюбленими рецептами

Аксесуар для випікання за всіма улюбленими рецептами

За допомогою цього спеціального аксесуара для випікання в мультипечі Philips можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/06/2019

Україна

Україна

Цей аксесуар для випікання є чудовим у використанні

я користуюсь уже більше 1-го місяця,подобається якість і класна у використанні！Всім рекомендую ,купляйте непожалкуєте.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

20/12/2017

Україна

Україна

Покупайте - не пожалеете

Выходят бесподобные запеканки и бисквитики. Очень вкусно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Мультипіч

02/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý a úžasný pomocník pro zdravé vaření

Super výrobek ve kterém se frituje zdravě, bez tuku a jídlo je úžasně křupavé.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HD9925/00 Horkovzdušná fritéza Airfryer

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