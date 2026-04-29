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HD9925/00

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За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!

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  • 26 July 2026

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