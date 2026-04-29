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Viva Collection Мультипіч
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HD9925/00
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За допомогою цього спеціального аксесуара для мультипечі Philips HD9925/00 можна випікати за всіма улюбленими рецептами. Печіть смачні кекси, хліб, запіканку, кіш та інші страви легко, швидко та в здоровий спосіб!
Всі (11)
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
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