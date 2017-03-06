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Більше не доступний
Чистить і змащує
З ароматом холодного бризу
Розчин для чищення Jet Clean чистить і змащує бритвені головки.
Після чищення бритвені головки електробритви Philips пахнуть, виглядають і голять, як нові.
Свіжий аромат, який залишиться на бритвеній головці, що дозволяє насолоджуватися ідеальною свіжістю та чистим голінням електробритви.
4.7
з 5
6
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Перевірений покупець
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Частина акції
Перевірений покупець
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Плюси
Praktičnost
Цей відгук про HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Цей відгук про HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Працівник Philips
Перевірений покупець
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék