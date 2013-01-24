Підтримка ретельного гоління
Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримка ретельного гоління
Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги
Підтримка ретельного гоління
Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримка ретельного гоління
Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги
Розчин для чищення Jet Clean чистить і змащує бритвені головки.
Після чищення бритвені головки електробритви Philips пахнуть, виглядають і голять, як нові.
Свіжий аромат, який залишиться на бритвеній головці, що дозволяє насолоджуватися ідеальною свіжістю та чистим голінням електробритви.
Вміст
Чищення