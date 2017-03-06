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Більше не доступний

Розчин для чищення Jet Clean

HQ200/50

4.7
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Підтримка ретельного гоління
Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips.
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Для максимальної ефективності

Підтримка ретельного гоління

  • Чистить і змащує

  • З ароматом холодного бризу

Забезпечує максимально ефективне гоління

Розчин для чищення Jet Clean чистить і змащує бритвені головки.

Для ретельного чищення

Після чищення бритвені головки електробритви Philips пахнуть, виглядають і голять, як нові.

Залишає свіжий аромат на бритвених головках

Свіжий аромат, який залишиться на бритвеній головці, що дозволяє насолоджуватися ідеальною свіжістю та чистим голінням електробритви.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Плюси

Praktičnost

Цей відгук про HQ200/50 Čistící roztok JetClean

Цей відгук про HQ200/50 Čistící roztok JetClean

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Працівник Philips

Перевірений покупець

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

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