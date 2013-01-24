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Розчин для чищення Jet Clean

HQ200/50
Загальна оцінка / 5
  • Підтримка ретельного гоління Підтримка ретельного гоління Підтримка ретельного гоління
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    Розчин для чищення Jet Clean

    HQ200/50
    Загальна оцінка / 5

    Підтримка ретельного гоління

    Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги

    Розчин для чищення Jet Clean

    Підтримка ретельного гоління

    Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги

    Підтримка ретельного гоління

    Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги

    Розчин для чищення Jet Clean

    Підтримка ретельного гоління

    Бритва для ретельного гоління забезпечує максимально ефективне гоління. Використовуйте розчин Philips Jet Clean HQ200/50 із системою Jet Clean для ретельного чищення бритвених головок Philips. Переглянути усі переваги

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      Підтримка ретельного гоління

      Для максимальної ефективності

      • Чистить і змащує
      • З ароматом холодного бризу

      Забезпечує максимально ефективне гоління

      Розчин для чищення Jet Clean чистить і змащує бритвені головки.

      Для ретельного чищення

      Після чищення бритвені головки електробритви Philips пахнуть, виглядають і голять, як нові.

      Залишає свіжий аромат на бритвених головках

      Свіжий аромат, який залишиться на бритвеній головці, що дозволяє насолоджуватися ідеальною свіжістю та чистим голінням електробритви.

      Технічні характеристики

      • Вміст

        Ємність
        300 мл
        Вмісту достатньо для
        прибл. до 1 місяця використання
        Упаковка
        1 пляшечка

      • Чищення

        Використання
        Заміняйте рідину для чищення бритвених головок кожного місяця

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