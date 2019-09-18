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  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль
  • Готуйте сік вдома і без зусиль

Більше не доступний

Соковижималка

HR1821/10

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Готуйте сік вдома і без зусиль

За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.

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Легко подавати. Легко зберігати.

Готуйте сік вдома і без зусиль

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку

Соковижималка Philips має мікросітчастий фільтр для приготування більшої кількості соку.

Мала та компактна конструкція

Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.

Легке приготування з глеком для соку ємністю 400 мл

Легке приготування з глеком для соку ємністю 400 мл.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/09/2019

România

România

IL ADOR

AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Storcător HR1821/10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Storcător HR1821/10

14/08/2015

Polska

Polska

Перевірений покупець

Fajna zabawka

Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sokowirówka HR1821/10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Sokowirówka HR1821/10

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