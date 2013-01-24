Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.
Мікросітчастий фільтр для отримання більше соку
Тривале вичавлення соку із знімним збирачем м'якоті ємністю 500 мл.
Легке приготування з глеком для соку ємністю 400 мл
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Технічні вимоги
Аксесуари