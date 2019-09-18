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Більше не доступний
Готуйте сік вдома і без зусиль
За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.
Соковижималка Philips має мікросітчастий фільтр для приготування більшої кількості соку.
Завдяки дуже компактній конструкції пристрій легко зберігати в малих місцях і шафах.
Легке приготування з глеком для соку ємністю 400 мл.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
MONICA33
18/09/2019
România
IL ADOR
AM ACEST PRODUS DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA EXCELENT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Storcător HR1821/10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Storcător HR1821/10
Joanna72
14/08/2015
Polska
Перевірений покупець
Fajna zabawka
Sokowirówka ma bardzo słaby silnik. Owoce trzeba kroić na małe kawałki, najlepiej bez skórki (np. skóra z jabłek bardzo szybko blokuje pojemnik na miąższ). Urządzenie szybko się grzeje: aby napełnić dołączony 0,5 l pojemnik, trzeba robić przerwy w przygotowywaniu soku. Na potrzeby jednej osoby wystarcza.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sokowirówka HR1821/10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Sokowirówka HR1821/10