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Соковижималка

HR1821/10

Соковижималка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Juicer

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

За допомогою цієї соковижималки можна легко приготувати смачний свіжий сік, а завдяки компактному дизайну її легко зберігати.

  • PDF файл
  • 29 September 2026

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