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Більше не доступний
Технологія змішування ProMix
700 Вт, металева насадка для змішування
Компактний подрібнювач, вінчик
25 режимів швидкості + "турбо"
Технологію ProMix для ручного блендера Philips було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту. Це прогресивна технологія для більш рівномірного та швидкого змішування. Унікальна технологія змішування ProMix для ручних блендерів використовує трикутну форму для створення оптимального потоку та забезпечення найоптимальніших результатів приготування ніжних однорідних супів та смузі.
За наявності 25 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.
Завдяки потужному та надійному двигуну 700 Вт можна змішати практично будь-які продукти.
4.8
з 5
51
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Andrewkor_69
19/11/2020
Україна
Потужний пристрій
Сподобався, надійний, ножі дуже острі ножі(особисто впевнився). Одне задоволення.
Плюси
надійний помічник
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
05/11/2020
Україна
Отличный блендер
Покупали давно. Со своими задачами справляется. До этого был тефалевский - но там поломались ножи. Это намного живучей
Плюси
дизайн, эргономика, крепкие ножи
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Gloria20
15/11/2019
Україна
Блендер прекрасно справляється з функціями.
Дуже зручний у використанні. Потужний та легкий. Чаша з міцного пластику.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер