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Viva Collection

Ручний блендер

HR2632/90
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Загальна оцінка / 5
  • Потужний та простий у користуванні Потужний та простий у користуванні Потужний та простий у користуванні
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    Viva Collection Ручний блендер

    HR2632/90
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Потужний та простий у користуванні

    Ручний блендер Philips поєднує двигун потужністю 700 Вт, технологію ProMix та різні режими швидкості, що робить приготування їжі таким легким! Щоразу смачні домашні страви до Вашого смаку! Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Ручний блендер

    Потужний та простий у користуванні

    Ручний блендер Philips поєднує двигун потужністю 700 Вт, технологію ProMix та різні режими швидкості, що робить приготування їжі таким легким! Щоразу смачні домашні страви до Вашого смаку! Переглянути усі переваги

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      Потужний та простий у користуванні

      Щоразу чудові результати приготування

      • Технологія змішування ProMix
      • 700 Вт, металева насадка для змішування
      • Компактний подрібнювач, вінчик
      • 25 режимів швидкості + "турбо"
      Кнопка додаткової потужності "турбо"

      Кнопка додаткової потужності "турбо"

      Ручний блендер Philips має додаткову кнопку "турбо" для змішування дуже твердіших продуктів.

      Компактний подрібнювач для горіхів, шоколаду та сиру

      Компактний подрібнювач для горіхів, шоколаду та сиру

      За допомогою компактного подрібнювача (300 мл) для цього ручного блендера Philips Ви зможете за кілька секунд подрібнити м’ясо, зелень, горіхи, сир, шоколад та цибулю.

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Насадка для збивання вершків, майонезу тощо

      Одинарний вінчик ручного блендера Philips дозволяє збивати вершки, майонез, рідке тісто для торта тощо. Це робить Ваш ручний блендер багатофункціональним та універсальним пристроєм.

      Трикутна форма для оптимального потоку та ефективності змішування

      Технологію ProMix для ручного блендера Philips було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту. Це прогресивна технологія для більш рівномірного та швидкого змішування. Унікальна технологія змішування ProMix для ручних блендерів використовує трикутну форму для створення оптимального потоку та забезпечення найоптимальніших результатів приготування ніжних однорідних супів та смузі.

      Вибір різних режимів швидкості для усіх типів продуктів

      За наявності 25 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

      Потужний двигун для оптимального приготування їжі

      Завдяки потужному та надійному двигуну 700 Вт можна змішати практично будь-які продукти.

      М’яка ручка та кнопки

      М’яка ручка та кнопки забезпечують зручність під час користування пристроєм.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті
        • Об’ємний вінчик
        • Компактний подрібнювач
        • Вінчик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Китаї

      • Загальні специфікації

        Кількість режимів швидкості
        25
        Характеристики виробу
        • Знімна насадка
        • Перемикач "увімк./вимк."
        • Функція "турбо"
        • Регульована швидкість

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні специфікації

        Довжина шнура
        1,3  м
        Частота
        50 / 60  Гц
        Потужність
        700  Вт
        Напруга
        220–240  В

      • Дизайн

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал насадки
        Метал
        Матеріал ножа
        Нержавіюча сталь
        Матеріал чаші
        SAN
        Матеріал основного корпусу
        PP та гума

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