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  • Потужний та простий у користуванні
  • Потужний та простий у користуванні
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  • Потужний та простий у користуванні
  • Потужний та простий у користуванні

Більше не доступний

Viva CollectionРучний блендер

HR2632/90

4.8
| (51) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Потужний та простий у користуванні
Ручний блендер Philips поєднує двигун потужністю 700 Вт, технологію ProMix та різні режими швидкості, що робить приготування їжі таким легким! Щоразу смачні домашні страви до Вашого смаку!
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Щоразу чудові результати приготування

Потужний та простий у користуванні

  • Технологія змішування ProMix

  • 700 Вт, металева насадка для змішування

  • Компактний подрібнювач, вінчик

  • 25 режимів швидкості + "турбо"

Трикутна форма для оптимального потоку та ефективності змішування

Технологію ProMix для ручного блендера Philips було розроблено спільно з престижним Університетом Штутгарту. Це прогресивна технологія для більш рівномірного та швидкого змішування. Унікальна технологія змішування ProMix для ручних блендерів використовує трикутну форму для створення оптимального потоку та забезпечення найоптимальніших результатів приготування ніжних однорідних супів та смузі.

Вибір різних режимів швидкості для усіх типів продуктів

За наявності 25 режимів Ви зможете обрати оптимальну швидкість для обробки будь-яких продуктів та отримувати бажану консистенцію чи найкраще змішування.

Потужний двигун для оптимального приготування їжі

Завдяки потужному та надійному двигуну 700 Вт можна змішати практично будь-які продукти.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

51

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

19/11/2020

Україна

Україна

Потужний пристрій

Сподобався, надійний, ножі дуже острі ножі(особисто впевнився). Одне задоволення.

Плюси

надійний помічник

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

05/11/2020

Україна

Україна

Отличный блендер

Покупали давно. Со своими задачами справляется. До этого был тефалевский - но там поломались ножи. Это намного живучей

Плюси

дизайн, эргономика, крепкие ножи

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

15/11/2019

Україна

Україна

Блендер прекрасно справляється з функціями.

Дуже зручний у використанні. Потужний та легкий. Чаша з міцного пластику.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Viva Collection HR2632/90 Ручний блендер

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