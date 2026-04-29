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Viva Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Viva CollectionРучний блендер

HR2632/90

Viva Collection Ручний блендер

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Viva Collection Hand blender - English (US)

  • PDF файл, 180.1 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Viva Collection Hand blender HR2632/90 - English (US)

  • PDF файл, 948.3 kB
  • 13 March 2026

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