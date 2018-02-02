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    Philips Sonicare W2 Optimal White

    Стандартні насадки для звукової зубної щітки

    HX6062/13
    Sonicare
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Sonicare
    • До 100% біліші зуби лише за один тиждень* До 100% біліші зуби лише за один тиждень* До 100% біліші зуби лише за один тиждень*
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      Philips Sonicare W2 Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      HX6062/13
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare W2 Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

      Philips Sonicare W2 Optimal White Стандартні насадки для звукової зубної щітки

      До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

      Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання. Переглянути усі переваги

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        W2 Optimal White

        W2 Optimal White

        Стандартні насадки для звукової зубної щітки

        Усього:

        До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

        Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

        • 2 шт. в упаковці
        • Стандартний розмір
        • Знімні
        • Синхронізація з режимом BrushSync
        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

        Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

        Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

        Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

        Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.

        Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

        Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

        Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

        Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

        Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

        Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.

        Перевірено для здоров’я вашої ротової порожнини

        Перевірено для здоров’я вашої ротової порожнини

        Усі насадки для щітки Philips Sonicare безпечні та лагідні до зубів та ясен. Під час тестування перевіряють характеристики кожної насадки для щітки для забезпечення надійності та виняткової роботи під час кожного чищення.

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

        Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Знімний дизайн для простої заміни насадки для щітки

        Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для всіх ручок зубних щіток Philips Sonicare, крім Philips One та Essence.ЇЇ просто встановлювати і знімати для легкої заміни та чищення.

        Технічні характеристики

        • Конструкція та покриття

          Жорсткість щетинок
          Середній
          Колір
          Чорний
          Щетинки-індикатори
          Блакитний колір щетинок зникає
          Розмір
          Стандартний

        • Сумісність

          Система насадок для щітки
          Знімні
          Підходять для цих моделей
          • 2 Series plaque control
          • 2 Series plaque defense
          • 3 Series gum health
          • DiamondClean
          • DiamondClean Smart
          • EasyClean
          • Essence+
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare Platinum Connected
          • FlexCare+
          • for Kids
          • HealthyWhite
          • HealthyWhite+
          • PowerUp
          • ProtectiveClean
          • Series 1100
          • Серія 2100
          • Series 3100
          • Prestige 9900
          • DiamondClean 9000
          Синхронізація з режимом BrushSync
          Так

        • Елементи в комплекті

          Насадки для щітки
          2 стандартні W2 Optimal White

        • Якість та функціональність

          Заміна
          Кожні 3 місяці
          Перевірено
          для оптимального використання

        • Переваги для здоров’я

          Видалення нальоту
          Усуває до 7 разів більше нальоту*
          Здоров’я ясен
          Допомагає покращити здоров’я ясен
          Відбілювання
          Біліші зуби лише за один тиждень

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            • Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
            • *Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

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