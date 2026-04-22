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До 100% біліші зуби лише за один тиждень*
Насадка для щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжної усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання.
HX710B
HX7101/03
HX7106/01
HX710B
HX7101/02
HX710B
HX7101/01
HX711B
HX7111/01
HX711D
HX7113/01
HX680J
HX6806/04
HX680A
HX6807/24
HX680A
HX6807/51
HX680A
HX6807/63
2 шт. в упаковці
Стандартний розмір
Знімні
Синхронізація з режимом BrushSync
Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового догляду за яснами. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.9
з 5
300
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Кіт35
22/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Все підходить,гарна якість
Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Дата використання 2024-11-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Дата використання 2024-11-01
black.hellga
25/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Дата використання 2025-09-25
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Дата використання 2025-09-25
04/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Дійсно дуже корисна якісна річ. Куплю дружині. Ціна якість ідеальні.
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
Дата використання 2024-07-04
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
Дата використання 2024-07-04
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™