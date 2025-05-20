Умови пошуку
HX7106/01
Покращений догляд для біліших зубів
Philips Sonicare серії 5300 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 2 рівні інтенсивності та сповіщення про надмірний тиск. У комплекті насадка для відбілювання зубів.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
серії 5300
усього
Біліші зуби – це реально завдяки центральній ділянці для видалення плям на цій насадці для відбілювання W. Ромбоподібні щетинки призначені для збільшення контакту з поверхнею й ефективніше видаляють плями. Щільно розміщені щетинки видаляють у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, а також дарують освіжаючу чистоту у всій ротовій порожнині.
Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує надійне та стабільне чищення для відмінного результату щоразу. Двигун автоматично регулює потужність, тож продуктивність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтесь дбайливим, але водночас ефективним очищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок проникає глибоко між зубами та вздовж лінії ясен, допомагаючи щетинкам ефективно очищувати зуби від нальоту.
Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Датчик повідомляє вам, якщо ви перестаралися, за допомогою тактильних вібрацій. Розслабтеся, і ваші ясна залишаться захищеними!
Удоскональте чищення за допомогою 2 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або делікатне чищення, виберіть один із двох режимів інтенсивності.
Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.
