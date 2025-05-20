Умови пошуку

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 5300

      HX7106/01

      Покращений догляд для біліших зубів

      Philips Sonicare серії 5300 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 2 рівні інтенсивності та сповіщення про надмірний тиск. У комплекті насадка для відбілювання зубів.

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії 5300

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Покращений догляд для біліших зубів

      Лагідно усуває у 7 разів більше нальоту*

      • До 7 разів більше видалення зубного нальоту**
      • 2 рівні інтенсивності роботи
      • Вбудований датчик натиску
      • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
      • Якісне очищення для видалення плям і біліших зубів
      Ефективне видалення нальоту та біліші зуби

      Ефективне видалення нальоту та біліші зуби

      Біліші зуби – це реально завдяки центральній ділянці для видалення плям на цій насадці для відбілювання W. Ромбоподібні щетинки призначені для збільшення контакту з поверхнею й ефективніше видаляють плями. Щільно розміщені щетинки видаляють у 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка, а також дарують освіжаючу чистоту у всій ротовій порожнині.

      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує надійне та стабільне чищення для відмінного результату щоразу. Двигун автоматично регулює потужність, тож продуктивність не знижується навіть у важкодоступних ділянках. Насолоджуйтесь дбайливим, але водночас ефективним очищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухам щетинок за хвилину. Потік мікробульбашок проникає глибоко між зубами та вздовж лінії ясен, допомагаючи щетинкам ефективно очищувати зуби від нальоту.

      Додаткова підтримка для захисту ясен

      Додаткова підтримка для захисту ясен

      Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Датчик повідомляє вам, якщо ви перестаралися, за допомогою тактильних вібрацій. Розслабтеся, і ваші ясна залишаться захищеними!

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Удоскональте чищення за допомогою 2 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або делікатне чищення, виберіть один із двох режимів інтенсивності.

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      21 день регулярного чищення зубів

      21 день регулярного чищення зубів

      Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Блакитний

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 5300
        Насадка для щітки
        1 W2 Optimal White
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 7 разів ефективніше*
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        Нагадування про заміну насадки для щітки повідомляє, коли замінити насадку

      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • * у порівнянні зі звичайною зубною щіткою після 1 тижня використання

