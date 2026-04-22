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Більше не доступний

Philips Sonicare W2 Optimal White (4 шт.)Стандартні насадки для звукової зубної щітки

HX6064/10

4.8
| (299) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб
До 100% біліші зуби лише за один тиждень*
Насадка для зубної щітки W2 Optimal White ідеально підходить для тих, хто хоче вийти за межі ретельного чищення, щоб усунути поверхневі плями для сяючої, білосніжнішої усмішки. Ця насадка для щітки також чудово підходить для збереження білизни між процедурами професійного відбілювання.
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Рекомендація стоматологів серед звукових зубних щіток у світі1

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Ретельне чищення для усунення пігментації і відбілювання зубів

До 100% біліші зуби лише за один тиждень*

  • 4 шт. в упаковці

  • Стандартний розмір

  • Знімні

  • Синхронізація з режимом BrushSync

До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

До 7 разів краще усунення нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

Ромбоподібні щетинки роблять ваші зуби на 100% білішими за 1 тиждень

Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.

Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

Автоматично вибирає оптимальний режим для відмінних результатів**

Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

299

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

3
2

22/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Все підходить,гарна якість

Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Date of Use 2024-11-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Date of Use 2024-11-01

25/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.

Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)

04/08/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дійсно дуже корисна якісна річ. Куплю дружині. Ціна якість ідеальні.

Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)

Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)

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      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      1. Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

      2. Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™