Заміняйте завжди вчасно. Насолоджуйтеся завжди ефективним чищенням.

Насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання, але BrushSync™ нагадає вам про це заздалегідь. Розумна зубна щітка відстежуватиме частоту та інтенсивність чищення і сповістить вас про необхідність заміни. У вас немає розумної зубної щітки Philips Sonicare? Просто слідкуйте за блакитними щетинками заміни – коли вони стануть білими, це означає, що потрібно замінити насадку для щітки.