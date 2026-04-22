Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX680J
HX6806/04
HX680A
HX6807/24
HX680A
HX6807/51
HX680A
HX6807/63
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
4 шт. в упаковці
Стандартний розмір
Знімні
Синхронізація з режимом BrushSync
Щільні високоякісні щетинки усувають до 7 разів більше нальоту в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Спеціальна ромбоподібна ділянка з густих щетинок на насадці W2 Optimal White усуває поверхневі плями від їжі та напоїв. Ви помітите до 100%* білішу посмішку лише за 7 днів.
Завдяки нашій функції синхронізації з режимом BrushSync™ ви завжди отримуватимете найкраще чищення**. Насадка для щітки Philips Sonicare W2 Optimal White синхронізується з ручкою зубної щітки Philips Sonicare із функцією BrushSync™**, вибираючи оптимальний режим чищення та рівень інтенсивності для виняткового відбілювання. Усе, що потрібно зробити, – це почати чистити.
4.8
з 5
299
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Кіт35
22/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Все підходить,гарна якість
Ціна,якість,все влаштовує. Купляємо завжди на сайті.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Date of Use 2024-11-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Date of Use 2024-11-01
black.hellga
25/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Мені ця щітка подобається найбільше - щільна і м'яка, чудово справляється з брекетами.
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6068/87 Для відбілювання W2 Optimal White (8 шт)
04/08/2025
Україна
Перевірений покупець
Дійсно дуже корисна якісна річ. Куплю дружині. Ціна якість ідеальні.
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
Цей відгук про Насадки для звукової зубної щітки HX6062/88 Для відбілювання W2 Optimal White (2 шт)
На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка
Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™