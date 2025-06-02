Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Покращене чищення чутливих зубів і ясен Покращене чищення чутливих зубів і ясен Покращене чищення чутливих зубів і ясен

      Philips Sonicare Sonicare Звукова електрична зубна щітка

      HX7403/05

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Покращене чищення чутливих зубів і ясен

      Ретельне чищення все ще може бути щадним для чутливих зубів і ясен, видаляючи в 10 разів більше зубного нальоту*. Наша технологія Sonicare наступного покоління забезпечує потужне, але дбайливе чищення навіть у важкодоступних місцях.

      Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Philips Sonicare Sonicare Звукова електрична зубна щітка

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Див. всі
      цей продукт
      Sonicare
      - {discount-value}

      Sonicare

      Звукова електрична зубна щітка

      усього

      recurring payment

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Покращене чищення чутливих зубів і ясен

      Лагідно усуває у 10 разів більше нальоту*

      • Усуває у 10 разів більше нальоту*
      • Делікатне чищення чутливих зубів і ясен
      • Наступне покоління технології Sonicare
      • До 3 тижнів чищення зубів на повному заряді
      • 2 режими чищення, 3 рівні інтенсивності
      Надзвичайно делікатне чищення чутливих зубів

      Надзвичайно делікатне чищення чутливих зубів

      Ретельне чищення все ще може бути щадним для чутливих зубів і ясен. Ця насадка S2 Sensitive має унікальну конструкцію з довгими, тонкими, ультрам’якими щетинками, які зберігають м’якість під час кожного руху щітки. Більш ніж 3000 щільно розміщених щетинок допомагають видалити в 10 разів більше зубного нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Ця електрична зубна щітка використовує нашу технологію наступного покоління Sonicare, яка забезпечує найнадійніше й регулярне чищення зубів для щоразу чудових результатів. Двигун автоматично регулює потужність, тому ефективність не знижується, коли ви досягаєте важкодоступних ділянок. Насолоджуйтеся делікатним, але ефективним чищенням зубів і ясен завдяки 62 000 рухів щетинок на хвилину. Функція Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам чистити, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

      Захистіть свої ясна з нашим датчиком тиску

      Захистіть свої ясна з нашим датчиком тиску

      Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, коли ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, і ваші ясна будуть захищені.

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Удоскональте чищення за допомогою 6 налаштувань щітки. Якщо ви хочете трохи більше вібрації або зосередитися саме на чищенні, все можливо. Обирайте режим Clean (Чищення) або Sensitive (Делікатний) та один із трьох рівнів інтенсивності.

      Турбуйтеся про здоров’я в дорозі, беріть із собою куди завгодно

      Турбуйтеся про здоров’я в дорозі, беріть із собою куди завгодно

      Завдяки нашому дорожньому футляру можна брати пристрій із собою в дорогу. Він достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку Sonicare, але водночас достатньо компактний і поміститься в будь-яку сумку – ідеальний супутник у подорожах.

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Сеанси чищення зубів за вказівками

      Оптимізуйте час сеансу чищення зубів за допомогою таймерів Sonicare. Кожні 20 секунд BrushPacer підказуватиме вам, що потрібно почистити нову ділянку. Через 2 хвилини SmartTimer покаже, що сеанс завершено.

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      21 день регулярного чищення зубів

      21 день регулярного чищення зубів

      Регулярно чистьте зуби протягом 21 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Темно-синій

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 6100
        Насадка для щітки
        Чутливість 1 S2
        Дорожній футляр
        1 дорожній футляр
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1 зарядний пристрій USB-A

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше*
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Делікатний
        Для чутливих зубів та ясен

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.
      Clippin

      Знайдіть запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • у важкодоступних місцях, порівняно зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів.
      • *у порівнянні зі звичайною зубною щіткою через 6 тижнів

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Icon discount
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акційними продуктовими наборами.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.