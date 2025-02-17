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HX9042/88
Насадка для щітки для найретельнішого чищення
Позбудьтеся нальоту за допомогою цієї змінної насадки для ретельного очищення від Philips Sonicare. Її розроблено спеціально для швидкого видалення зубного нальоту: біліші та яскравіші посмішки й виняткове щоденне чищення.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадки для звукової зубної щітки
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Глибоке очищення вимагає особливого підходу, і м'яка насадка покращує рух щетинок, щоб комфортно досягати всіх ділянок ротової порожнини і видаляти до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
Для глибокого очищення насадка має густі, жорсткі щетинки у центрі, які розташовані у формі п'ятикутника. Вони відбілюють і полірують ваші зуби, забезпечуючи до 100% більше видалення плям лише за три дні.***
Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.
Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.
Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.
Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку
Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**
Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
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