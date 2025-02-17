Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Насадка для щітки для найретельнішого чищення Насадка для щітки для найретельнішого чищення Насадка для щітки для найретельнішого чищення

      Philips Sonicare Premium Plaque Defence Насадки для звукової зубної щітки

      HX9042/88

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Насадка для щітки для найретельнішого чищення

      Позбудьтеся нальоту за допомогою цієї змінної насадки для ретельного очищення від Philips Sonicare. Її розроблено спеціально для швидкого видалення зубного нальоту: біліші та яскравіші посмішки й виняткове щоденне чищення.

      Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Philips Sonicare Premium Plaque Defence Насадки для звукової зубної щітки

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Premium Plaque Defence
      - {discount-value}

      Premium Plaque Defence

      Насадки для звукової зубної щітки

      усього

      recurring payment

      Насадка для щітки для найретельнішого чищення

      До 10 разів ефективніше видалення нальоту* для чудового результату чищення

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      • 70% біопластику**
      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      До 10 разів краще усунення нальоту у порівнянні зі звичайною зубною щіткою

      Глибоке очищення вимагає особливого підходу, і м'яка насадка покращує рух щетинок, щоб комфортно досягати всіх ділянок ротової порожнини і видаляти до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

      Усунення до 100% більше плям за 3 дні***

      Усунення до 100% більше плям за 3 дні***

      Для глибокого очищення насадка має густі, жорсткі щетинки у центрі, які розташовані у формі п'ятикутника. Вони відбілюють і полірують ваші зуби, забезпечуючи до 100% більше видалення плям лише за три дні.***

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% із біопластику**

      Виготовлено на 70% із біопластику**

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

      Паперова упаковка, придатна для вторинної переробки

      Паперова упаковка, придатна для вторинної переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        Середньої м’якості
        Колір
        Чорний
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Матеріал насадки для щітки
        М’яка й гнучка гумова насадка
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 C3 Premium Plaque Defence

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        Німеччина
        Переваги
        • Видалення нальоту
        • Видалення плям/відбілювання

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Знайдіть відповіді на запитання, посібники користувача, інформацію про безпеку й поради

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • * У порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • *** Після 3 днів у режимі White+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • ****Несумісна із ручками Philips One
      • ***** Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару, без комісії

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.