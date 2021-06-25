Інші елементи комплектації
- Ручка Sonicare Diamond Clean Smart 9400
- Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
- Насадка-щітка Premium Gum Care (G3)
- -
- -
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
HX9917/89
Комплексний догляд за ротовою порожниною
Насолоджуйтеся комплексним доглядом із розумною електричною зубною щіткою Philips Sonicare DiamondClean — отримайте до 15 разів здоровіші ясна** й біліші зуби*. Ця розумна технологія з під’єднанням до додатка забезпечує персоналізований догляд щоразу під час чищення.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
серії DiamondClean Smart 9400
усього
recurring payment
Дізнатись більше ›
Дізнатись більше ›
Переглянути акційні моделі ›
Дізнатись більше ›
Дізнатись більше ›
Переглянути акційні моделі ›
Усі чистять зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку із щетинками, розташованими під різним кутом, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка All-in-One A3 забезпечує найкраще чищення й видаляє до 20 разів більше нальоту, забезпечуючи в 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів й усуває на 100% більше плям менш ніж за два дні порівняно зі звичайною зубною щіткою.
Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, якщо ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, щоб захистити ясна.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Рівні інтенсивності
Оновлення продукту
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
Додаток Sonicare
Підтримка програмного забезпечення
Відшукати додаткові аксесуари? Показати частини та аксесуари
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.