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    • Комплексний догляд за ротовою порожниною Комплексний догляд за ротовою порожниною Комплексний догляд за ротовою порожниною

      Philips Sonicare звукова зубна щітка серії DiamondClean Smart 9400

      HX9917/89

      Загальна оцінка / 5
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      Комплексний догляд за ротовою порожниною

      Насолоджуйтеся комплексним доглядом із розумною електричною зубною щіткою Philips Sonicare DiamondClean — отримайте до 15 разів здоровіші ясна** й біліші зуби*. Ця розумна технологія з під’єднанням до додатка забезпечує персоналізований догляд щоразу під час чищення.

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      Philips Sonicare звукова зубна щітка серії DiamondClean Smart 9400

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      звукова зубна щітка

      серії DiamondClean Smart 9400

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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
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      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Комплексний догляд за ротовою порожниною

      Лагідно усуває до 20 разів більше нальоту*

      • Усуває в 20 разів більше нальоту*
      • Датчик тиску зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
      • 4 режими роботи та 3 інтенсивності
      • Застосунок Sonicare
      • Зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One та 1 насадка G3 Premium Gum Care. Скляний стакан зарядка
      У 20 разів ефективніше видалення зубного нальоту*, дбайливо ставиться до ясен

      У 20 разів ефективніше видалення зубного нальоту*, дбайливо ставиться до ясен

      Усі чистять зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку із щетинками, розташованими під різним кутом, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка All-in-One A3 забезпечує найкраще чищення й видаляє до 20 разів більше нальоту, забезпечуючи в 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів й усуває на 100% більше плям менш ніж за два дні порівняно зі звичайною зубною щіткою.

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, якщо ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, щоб захистити ясна.

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Оновлення продукту

        Період підтримки
        Philips надасть необхідні оновлення безпеки до 31 грудня 2026 року.

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,06 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії
        Підтримка програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії
        Бездротова технологія Bluetooth
        Додаток Sonicare з можливістю під’єднання
        Сумісність з iOS
        iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Елегантна та компактна конструкція
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean Smart 9400
        Насадки для щітки
        • 1 A3 All-in-One
        • 1 G3 Premium Gum Care
        Зарядний пристрій
        1 зарядна платформа та склянка
        Дорожній футляр
        1 Дорожній футляр для заряджання

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        У 20 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 15 разів здоровіші ясна**
        Відбілювання
        До 100% більше видалення плям***
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Ретельне чищення+
        Для освіжаючого ретельного чищення
        Здоров’я ясен
        Лагідно масажує ясна
        Відбілювання+
        Для видалення поверхневих плям

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Кільце засвічується фіолетовим кольором
        • Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        Повідомляє, коли потрібно замінити насадку для щітки

      • Додаток Sonicare

        Відстеження і звіти успішності
        Відстежуйте свої звички чищення зубів і покращення з часом за допомогою аналітичних даних і персоналізованих рекомендацій.
        Вказівки в реальному часі
        Отримуйте зворотний зв’язок щодо сили натиску, рухів та охоплення, щоб покращити техніку під час чищення зубів.
        Персоналізовані вказівки
        Отримуйте індивідуальні поради щодо чищення зубів залежно від ваших особливостей і звичок.

      • Підтримка програмного забезпечення

        Оновлення програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка Sonicare Diamond Clean Smart 9400
      • Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
      • Насадка-щітка Premium Gum Care (G3)
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      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • *за 6 місяців у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
      • **менш ніж за 2 дні в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

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