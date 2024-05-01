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    • Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна* Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна* Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна*
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      Philips Sonicare 7100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

      HX7421/01

      Загальна оцінка / 5
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      Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна*

      Philips Sonicare 7100 оснащена технологією Sonicare нового покоління, має 4 режими чищення, 3 рівні інтенсивності, візуальне сповіщення про силу тиску та насадку для щітки G3 Premium Gum Care.

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      Philips Sonicare 7100 Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      7100
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      7100

      Перезаряджувана ультразвукова зубна щітка

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      Ідеальна чистота та до 7 разів здоровіші ясна*

      Усуває до 10 разів більше нальоту**

      • Усуває до 10 разів більше нальоту*
      • 4 режими, 3 рівні інтенсивності
      • Видимий датчик тиску
      • Додаток Philips Sonicare
      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні*

      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні*

      Philips Sonicare 7100 підтримує вас у досягненні здоровіших ясен для здоровішої усмішки**. головці щітки G3 Premium Gum Care, щетинки ефективно видаляють наліт уздовж лінії ясен, забезпечуючи до 7 разів здоровіші ясна всього за 2 тижні*. Завдяки м'якому, гнучкому дизайну головки щітки, вона адаптується до контурів ваших зубів і ясен для глибокого очищення, видаляючи до 10 разів більше нальоту порівняно з ручною зубною щіткою.**

      Наступне покоління технології Sonicare

      Наступне покоління технології Sonicare

      Отримайте приємний досвід чищення зубів і новий рівень догляду за порожниною рота завдяки технології Next-Generation Sonicare. Під час чищення інноваційна магнітна система щітки регулює потужність чищення під час кожного сеансу, забезпечуючи оптимальну продуктивність з точністю до 62 000 рухів щетинок на хвилину, навіть у важкодоступних місцях. Динамічна рідина підтримує ефективність чищення головки щітки, м'яко промиваючи вздовж лінії ясен і між кожним зубом, допомагаючи вам досягти повного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 12 режимів чищення

      Персоналізуйте своє чищення за допомогою 12 режимів чищення

      Ваше улюблене чищення в ваших руках з Philips Sonicare 7100. 4 режими чищення допомагають доглядати за здоров'ям ясен, відбілюванням, чутливістю та щоденним очищенням. Режим Gum Health підтримує здоров'я ясен, ніжно масажуючи уздовж лінії ясен. Режим White працює над видаленням поверхневих плям і поліруванням зубів для білішої усмішки. Режим Sensitive забезпечує ніжне, ретельне очищення, а режим Clean зосереджується на видаленні нальоту для відмінного чищення. Для персоналізованого чищення ви можете поєднувати будь-який режим з одним із 3 рівнів інтенсивності, від високого до низького, для сеансу чищення, який підходить саме вам.

      Захистіть свої ясна завдяки видимому Сповіщ. тиску

      Захистіть свої ясна завдяки видимому Сповіщ. тиску

      Ви можете не помітити, коли чистите занадто сильно, але ця зубна щітка це помітить. Розумний оптичний сенсор точно визначає надмірний тиск під час чищення, потім блимає фіолетовим світлом і знижує вібрацію. Ви завжди будете знати, коли потрібно скоригувати чищення, і ваші ясна залишаться захищеними.

      Покращіть свою рутину за допомогою додатка Philips Sonicare

      Покращіть свою рутину за допомогою додатка Philips Sonicare

      Додаток Philips Sonicare безперебійно синхронізується з вашою зубною щіткою та допомагає вам покращувати і підтримувати здоров'я порожнини рота. Наш додаток відстежує прогрес чищення, надаючи персоналізовані поради та звіти про досягнення, щоб ви могли отримувати цінну інформацію про своє чищення.

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Оптимізуйте чищення за допомогою SmarTimer та BrushPacer

      Для повного очищення потрібно всього дві хвилини, тому наш SmarTimer повідомляє, коли час закінчується. Для рівномірного чищення по всьому роту BrushPacer розділяє сеанс на сегменти, з невеликою паузою у вібрації як сигналом для переміщення на іншу ділянку. Це допомагає вам досягти рівномірного очищення кожного разу, коли ви чистите зуби.

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Сповіщення про потребу замінити головку щітки

      Регулярна заміна головки щітки є важливою частиною підтримки гарного здоров'я порожнини рота. Завдяки технології BrushSync легко підтримувати оптимальну роботу головки щітки. Відстежуючи частоту використання та інтенсивність чищення, інноваційна технологія нагадує вам, коли настав час для нової головки щітки.

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Лазерне зварювання для більшої довговічності

      Ми переробили наші зубні щітки Philips Sonicare зсередини, щоб зробити їх міцними, легкими та довговічними. Завдяки вдосконаленому процесу лазерного зварювання ви можете роками насолождуватися чищенням нашими зубними щітками.

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      До 3 тижнів чищення на одній зарядці

      Ця зубна щітка використовує високопродуктивний акумулятор, розроблений для покращення вашого досвіду чищення. Після однієї зарядки ви можете насолоджуватися до трьох тижнів регулярного чищення перед необхідністю повторної зарядки.

      Подорожуйте без зусиль з нашим преміум зарядним дорожнім футляром

      Подорожуйте без зусиль з нашим преміум зарядним дорожнім футляром

      Наш перепроектований зарядний дорожній футляр з вбудованим портом USB-C та зарядним кабелем дозволяє заряджати вашу зубну щітку в дорозі без необхідності відкривати футляр. Він не тільки достатньо міцний, щоб захистити вашу зубну щітку під час подорожей, але й достатньо компактний, щоб поміститися в будь-яку сумку, що робить його ідеальним компаньйоном для подорожей.

      Технічні характеристики

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        Зубна щітка з акумуляторним живленням, 1 7100
        Насадки для щітки
        1 G3 Premium Gum Care
        Зарядний пристрій
        1
        Дорожній футляр
        1 Дорожній футляр для заряджання
        Кабель USB-C
        1

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Білий
        Для видалення поверхневих плям
        Чутливий режим
        Для чутливих зубів та ясен
        Здоров’я ясен
        Лагідно масажує ясна

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        До 10 разів ефективніше**
        Здоров’я ясен
        До 7 разів здоровіші ясна*
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Ручка
        Тонка ергономічна конструкція
        Таймер
        SmarTimer і BrushPacer для повного та ретельного чищення
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Світлове кільце світиться фіолетовим
        • Знижена вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        BrushSync повідомляє, коли потрібно замінити головку щітки

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        21 день

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Сумісність

        Бездротова технологія Bluetooth
        Підключення до додатка для чищення
        Сумісність з Android
        Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії
        Сумісність з iOS
        iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Чорний

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      • in Gum Health mode vs a manual toothbrush in 2 weeks.
      • *у режимі Gum Health порівняно з ручною зубною щіткою у важкодоступних місцях за 2 тижні.

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