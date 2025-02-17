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HX9052/88
Здорові ясна з нашою насадкою для щітки
Подбайте про ясна із цією спеціально розробленою змінною насадкою для ясен від Philips Sonicare. Різниця помітна всього за два тижні. Виняткові результати щоденного чищення.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадки для звукової зубної щітки
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Ефективний догляд за яснами вимагає максимального контакту щітки з лінією ясен під час очищення. Заокруглений профіль насадки для щітки Premium Gum Care забезпечує максимально ефективне чищення вздовж лінії ясен. Вона робить ясна в 7 разів здоровішими порівняно зі звичайними зубними щітками, сприяючи покращенню стану ваших зубів*
Гнучка конструкція насадки щітки допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.**** М'яка гумова основа покращує рух щетинок, забезпечуючи більшу площу охоплення та ретельніше очищення.
Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.
Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.
Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.
Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку
Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**
Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
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