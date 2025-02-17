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    • Здорові ясна з нашою насадкою для щітки Здорові ясна з нашою насадкою для щітки Здорові ясна з нашою насадкою для щітки

      Philips Sonicare Premium Gum Care Насадки для звукової зубної щітки

      HX9052/88

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Здорові ясна з нашою насадкою для щітки

      Подбайте про ясна із цією спеціально розробленою змінною насадкою для ясен від Philips Sonicare. Різниця помітна всього за два тижні. Виняткові результати щоденного чищення.

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      Philips Sonicare Premium Gum Care Насадки для звукової зубної щітки

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      цей продукт
      Premium Gum Care
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      Premium Gum Care

      Насадки для звукової зубної щітки

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      Здорові ясна з нашою насадкою для щітки

      До 7 разів здоровіші ясна лише за 2 тижні*

      • 2 шт. в упаковці
      • Стандартний розмір
      • Знімні
      • Синхронізація з режимом BrushSync
      • 70% біопластику**
      До 7 разів здоровіші ясна за два тижні*

      До 7 разів здоровіші ясна за два тижні*

      Ефективний догляд за яснами вимагає максимального контакту щітки з лінією ясен під час очищення. Заокруглений профіль насадки для щітки Premium Gum Care забезпечує максимально ефективне чищення вздовж лінії ясен. Вона робить ясна в 7 разів здоровішими порівняно зі звичайними зубними щітками, сприяючи покращенню стану ваших зубів*

      До 10 разів краще усунення нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою***

      До 10 разів краще усунення нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою***

      Гнучка конструкція насадки щітки допомагає видаляти до 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.**** М'яка гумова основа покращує рух щетинок, забезпечуючи більшу площу охоплення та ретельніше очищення.

      Ефективна технологія Sonicare

      Ефективна технологія Sonicare

      Відчуйте чистоту, яку обирають мільйони. Зубні щітки Philips Sonicare чистять делікатно, але ефективно, доглядаючи за вашими зубами та яснами, виконуючи до 62 000 рухів щетинок в хвилину. Динамічний потік рідини сприяє проникненню міжзубних проміжків і вздовж лінії ясен.

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Доведена ефективність у догляді за порожниною рота

      Усі насадки Philips Sonicare ретельно розробляються та проходять клінічне тестування. Ви можете бути впевнені, що вони відповідають найвищим стандартам якості, безпеки та ефективності.

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Нагадування BrushSync допоможуть вам завжди чистити зуби якнайкраще

      Чи знаєте ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно змінювати насадки. Саме тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені технологією BrushSync. Вона відстежує, як часто та з якою силою ви чистите зуби, і нагадує вам про заміну насадки, коли настає час.

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Сумісна з усіма знімними ручками Philips Sonicare

      Ця насадка сумісна з усіма електричними зубними щітками Philips Sonicare.***Просто натисніть для кріплення або зняття, щоб легко замінити чи очистити насадку

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Виготовлено на 70% з біопластику**

      Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Тому 70% пластику в цій насадці є біоосновою.**

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Паперова упаковка, придатна для переробки

      Усі наші насадки постачаються в упаковці на паперовій основі, яку можна переробити за наявності відповідних можливостей.

      Технічні характеристики

      • Конструкція та покриття

        Розумне розпізнавання насадки для щітки
        Так
        Жорсткість щетинок
        М’які
        Колір
        Чорний
        Матеріал насадки для щітки
        М’яка й гнучка гумова насадка
        Щетинки-індикатори
        Блакитний колір щетини зникає
        Розмір
        Стандартний

      • Сумісність

        Система насадок для щітки
        Знімні
        Не підходить для
        Philips One
        Сумісні зубні щітки
        Philips Sonicare

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        2 G3 Premium Gum Care

      • Якість та функціональність

        Заміна
        Кожні 3 місяці
        Перевірено
        для оптимального використання
        Виготовлено у
        Німеччина
        Переваги
        • Здоров’я ясен
        • Видалення нальоту

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      • * У режимі Gum Health (Здоров’я ясен) порівняно зі звичайною зубною щіткою через 2 тижні використання; виміряно GB
      • **Розподілено на пластик насадки щітки на основі балансу маси
      • *** Функція синхронізації з режимом BrushSync™ сумісна лише з ручками зубних щіток Philips Sonicare із BrushSync™
      • **** у режимі Gum Health (Здоров’я ясен) порівняно зі звичайною зубною щіткою через 2 тижні використання; виміряно GBI
      • ****Несумісна із ручками Philips One

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      Оплата при отриманні товару, без комісії

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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