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Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.
Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.
Система з двома лезами підіймає волоски і зрізає максимально близько до шкіри.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
kruczek1976
17/12/2013
Polska
Świetny produkt
Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1090 Electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про arcitec RQ1090 Electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року