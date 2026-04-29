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RQ1090
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Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Адаптер джерела живлення HQ8505
ShaversЩіточка для очищення
З бритви Philips витікає вода
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