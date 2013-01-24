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    Shaver series 7000 SensoTouch

    Електробритва – вологе та сухе гоління

    RQ1180/17
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Комфортне та чисте гоління Комфортне та чисте гоління Комфортне та чисте гоління
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      Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва – вологе та сухе гоління

      RQ1180/17
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Комфортне та чисте гоління

      Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва – вологе та сухе гоління

      Комфортне та чисте гоління

      Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги

      Комфортне та чисте гоління

      Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва – вологе та сухе гоління

      Комфортне та чисте гоління

      Бритва Philips SHAVER Series 7000 забезпечує м’який дотик для гладкого гоління. Система GyroFlex 2D легко пристосовується до контурів обличчя і голить навіть найкоротшу щетину за допомогою лез DualPrecision. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 7000 SensoTouch

        Shaver series 7000 SensoTouch

        Електробритва – вологе та сухе гоління

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Комфортне та чисте гоління

        • DualPrecision і GyroFlex2D
        • 50 хв. використання/1 год. заряджання
        • Точний тример і футляр
        Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

        Мікропрорізи та мікроотвори захоплюють навіть найкоротше волосся

        Леза DualPrecision дають змогу зручно зістригати як довгі волоски, так і коротку щетину. 1. За допомогою мікропрорізів зрізаються довгі волоски. 2. За допомогою мікроотворів зрізається коротка щетина.

        Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

        Леза Super Lift and Cut піднімають волоски для ретельнішого зрізання

        Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

        2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

        2-сторонні гнучкі головки легко повторюють контури обличчя

        Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

        Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

        Ущільнення Aquatec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

        Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

        Просте чищення під струменем води

        Просте чищення під струменем води

        Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

        Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

        Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

        Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

        50 хвилин гоління, 1 година заряджання

        50 хвилин гоління, 1 година заряджання

        Енергоефективна і потужна літій-іонна батарея забезпечує більше сеансів гоління за одне заряджання. Одна година заряджання – це до 50 хвилин гоління. Заряджайте батарею протягом 3 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

        Ідеальне підстригання вусів та бакенбардів

        Ідеальне підстригання вусів та бакенбардів

        Створіть ідеальний вигляд за допомогою безпечного для шкіри точного тримера SmartClick. Він ідеально підходить для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

        Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

        2-рівневий індикатор батареї і блокування для транспортування

        Багаторівневий світлодіодний дисплей повідомляє про низький рівень заряду батареї, необхідність встановлення нової головки й увімкнення функції блокування для транспортування. Блокування для транспортування запобігає випадковому увімкненню виробу. Натисніть та утримуйте будь-яку кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути функцію блокування для транспортування і таким чином запобігти випадковому увімкненню виробу. Червоний символ блокування повідомляє про увімкнену функцію блокування для транспортування.

        Підставка для заряджання забезпечує повну зарядку та готовність бритви до роботи

        Складана підставка для заряджання поміститься будь-де, тож пристрій можна зарядити будь-коли та легко брати з собою в дорогу.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Повторення контурів
          Повторення контурів GyroFlex 2D
          Система гоління
          • Система DualPrecision
          • Технологія Super Lift & Cut
          Комфорт шкіри
          SkinGlide
          Моделювання
          Безпечний для шкіри точний тример

        • Простота у користуванні

          Заряджання
          1 година
          Час гоління
          До 50 хвилин
          Дисплей
          • 2-рівневий індикатор батареї
          • Індикатор повного заряду батареї
          • Індикатор низького заряду батареї
          • Індикатор заряджання
          • Індикація швидкого заряджання
          Прибирання
          Можна промивати водою

        • Конструкція

          Покриття корпусу
          Декоративне кільце – матовий хром

        • Аксесуари

          Футляр
          М’який футляр
          Догляд
          • Щітка для очищення
          • Захисний ковпачок

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на RQ11

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Підставка для заряджання
        • Щітка для очищення
        • Шнур живлення
        • Захисний ковпачок
        • М’який дорожній футляр

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