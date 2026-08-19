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Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва – вологе та сухе гоління

Більше не доступний

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Shaver series 7000 SensoTouchЕлектробритва – вологе та сухе гоління

RQ1180/17

Shaver series 7000 SensoTouch Електробритва – вологе та сухе гоління

Більше не доступний

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  • Як чистити бритву Philips S5000–S7000 | Покроковий посібник
    Як чистити бритву Philips S5000–S7000 | Покроковий посібник

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Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 714.3 kB
  • 1 May 2022

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