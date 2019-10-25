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Більше не доступний
RQ1280/17
UltraTrack і GyroFlex 3D
60 хв. використання/1 год. заряджання
Точний тример
Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.
Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
4.5
з 5
2
Відгуки
25/10/2019
Česká republika
Перевірений покупець
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Плюси
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Мінуси
Nic na něj neseženete
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року