Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Shaver series 9000 SensoTouch

Електробритва для вологого та сухого гоління

RQ1280/17
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Досконале гоління Досконале гоління Досконале гоління
    -{discount-value}

    Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    RQ1280/17
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Досконале гоління

    Наша найбільш досконала на цей час бритва SensoTouch 3D RQ1280 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Досконале гоління

    Наша найбільш досконала на цей час бритва SensoTouch 3D RQ1280 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

    Досконале гоління

    Наша найбільш досконала на цей час бритва SensoTouch 3D RQ1280 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління

    Досконале гоління

    Наша найбільш досконала на цей час бритва SensoTouch 3D RQ1280 забезпечує досконале гоління. Система GyroFlex 3D повторює усі контури обличчя, а головки UltraTrack зрізають усе волосся лише за декілька рухів. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all series-shavers

      Досконале гоління

      із системою GyroFlex 3D

      • UltraTrack і GyroFlex 3D
      • 60 хв. використання/1 год. заряджання
      • Точний тример
      Система Philips GyroFlex 3D плавно повторює контури обличчя

      Система Philips GyroFlex 3D плавно повторює контури обличчя

      Головки бритви GyroFlex 3D повторюють будь-які контури обличчя, зменшуючи тиск і подразнення шкіри.

      Головки UltraTrack захоплюють усе волосся лише за декілька рухів

      Головки UltraTrack захоплюють усе волосся лише за декілька рухів

      Ретельніше гоління з мінімальним подразненням шкіри. Бритвена головка має 3 спеціальні доріжки для гоління: мікропрорізи для звичайних волосинок, канали для довших волосинок або тих, які щільно прилягають, та мікроотвори для найкоротшої щетини.

      Бритви з системою Super Lift & Cut Action

      Бритви з системою Super Lift & Cut Action

      Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

      Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

      Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

      Ущільнення Aquatec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

      Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

      Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

      Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

      Зручна ергономічна ручка для кращого керування

      Зручна ергономічна ручка для кращого керування

      Зручна ергономічна ручка бритви із нековзким покриттям для ретельного контролю та надзвичайно гладкого гоління.

      Безпечний для шкіри точний тример

      Безпечний для шкіри точний тример

      Унікальна та безпечна для шкіри система точного тримера вбудована для запобігання зайвому контакту зі шкірою. Легке використання для ідеального підстригання вусів та бакенбардів.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Повторення контурів
        Повторення контурів GyroFlex 3D
        Система гоління
        • Бритвені головки UltraTrack
        • Бритвені головки Speed XL
        • Система DualPrecision
        • Запатентована технологія Super Lift & Cut
        Моделювання
        Безпечний для шкіри точний тример
        SkinComfort
        SkinGlide

      • Простота у користуванні

        Заряджання
        • 1 година
        • Можна заряджати
        • Використання без шнура
        • Швидка зарядка
        Час гоління
        До 20 днів
        Дисплей
        • Повністю цифровий індикатор заряду батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор заряджання
        • Блокування для транспортування
        • Індикатор очищення
        • Індикатор заміни бритвених головок
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити

      • Конструкція

        Ручка
        • Тонка ручка
        • Зручно тримати
        • Нековзке покриття
        Покриття корпусу
        • Хромована рамка
        • Світлодіодний дисплей
        Колір
        Чорний

      • Аксесуари

        Підставка
        Складана підставка для заряджання
        Футляр
        Розкішний футляр
        Догляд
        • Щітка для очищення
        • Захисний ковпачок

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        60  хв.
        Автоматичний вибір напруги
        100–240  В
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,15  Вт
        Максимальне споживання енергії
        5,4  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте щороку на RQ12

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Jet Clean+
      • Підставка для заряджання
      • Щітка для очищення
      • Шнур живлення
      • Захисний ковпачок
      • Розкішний футляр

      Відшукати додаткові аксесуари? Показати частини та аксесуари

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись