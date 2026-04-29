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Бритви для обличчя
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Shaver series 9000 SensoTouch Електробритва для вологого та сухого гоління
Більше не доступний
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RQ1280/17
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Посібник користувача
Стислий посібник
Всі (4)
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Як отримати найкращі результати за допомогою бритви Philips?
ShaverТочний тример
ShaversЩіточка для очищення
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Моя бритва Philips не працює
Бритва Philips гучно шумить
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