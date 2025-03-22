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Цей продукт
Електробритва Philips
серії 3000
3 299,00 ₴
SH30
Змінні бритвені головки
1 199,00 ₴
3 299,00 ₴
3 299,00 ₴
60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання
Система гоління з антикорозійним покриттям
27 самозаточувальних лез PowerCut
Заряджання USB-A, захисний ковпачок; Колір: темно синій
Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління
Згинаючись і обертаючись у п'яти напрямках, голівка повторює кожен вигин вашого обличчя – зрізаючи щетину трохи вище рівня шкіри для чистого, комфортного гоління навіть чутливої шкіри.
27 самозаточувальних лез послідовно підстригають кожну волосинку прямо над рівнем шкіри для рівномірного гоління кожного разу. І залишаються гострими протягом двох років.
Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.
4.7
з 5
429
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Dmytro28
22/03/2025
Україна
Перевірений покупець
Перевершило очікування
Раніше користувався багаторазовим станком, тепер тільки електробритвою. Якість гоління близька до станка, але основна перевага - менше порізів і подразнення шкіри. Однозначно рекомендую
Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000
Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000
bogdan.ua
04/01/2025
Україна
Перевірений покупець
Хороше ,комфортне гоління
Чудовий функціонал, висока ергономічність,легкість в користуванні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Home123
03/11/2024
Україна
Перевірений покупець
Задоволений
Усім задоволений. Гоління значно легше та приємніше. Немає подразнення. УСЕ СУПЕР!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року