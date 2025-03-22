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  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
  • Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

Додаткові -10% за реєстрацію

Додаткові -10% за реєстрацію

Електробритва Philips серії 3000

S3144/00

4.7
| (429) Відгуки | 94% рекомендують цей виріб
Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри
Електробритва для вологого та сухого гоління Philips серії 3000 забезпечує ретельне й комфортне гоління навіть чутливої шкіри. Головки 5D Pivot та Flex, 27 самозаточувальних лез PowerCut, а також підтримка вологого та сухого гоління забезпечують чудові результати щоразу.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

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Цей продукт

Електробритва Philips серії 3000

Електробритва Philips
серії 3000

3 299,00 ₴

  • SH30

    SH30
    Змінні бритвені головки

    1 199,00 ₴

3 299,00 ₴

3 299,00 ₴

З технологією SkinProtect

Ретельне й зручне гоління навіть чутливої шкіри

  • 60 хвилин автономного гоління після 1 години заряджання

  • Система гоління з антикорозійним покриттям

  • 27 самозаточувальних лез PowerCut

  • Заряджання USB-A, захисний ковпачок; Колір: темно синій

  • Вологе і сухе гоління з пінкою або гелем для гоління

Головки 5D Pivot & Flex повторюють контури вашого обличчя

Головки 5D Pivot & Flex повторюють контури вашого обличчя

Згинаючись і обертаючись у п'яти напрямках, голівка повторює кожен вигин вашого обличчя – зрізаючи щетину трохи вище рівня шкіри для чистого, комфортного гоління навіть чутливої шкіри.

Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

Леза PowerCut створені для постійно ретельного гоління

27 самозаточувальних лез послідовно підстригають кожну волосинку прямо над рівнем шкіри для рівномірного гоління кожного разу. І залишаються гострими протягом двох років.

Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

Леза з антикорозійним покриттям дбають про шкіру

Наші леза виготовлені з гіпоалергенної сталі хірургічного класу, щоб протистояти корозії, запобігати забрудненню та захищати вашу шкіру.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

429

Відгуки

94%

рекомендують цей виріб

22/03/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Перевершило очікування

Раніше користувався багаторазовим станком, тепер тільки електробритвою. Якість гоління близька до станка, але основна перевага - менше порізів і подразнення шкіри. Однозначно рекомендую

Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000

Цей відгук про Електробритва Philips S3144/00 серії 3000

04/01/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Хороше ,комфортне гоління

Чудовий функціонал, висока ергономічність,легкість в користуванні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

03/11/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволений

Усім задоволений. Гоління значно легше та приємніше. Немає подразнення. УСЕ СУПЕР!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips S3242/12 серії 3000

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 