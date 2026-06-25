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Бритви для обличчя
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Електробритва Philips серії 3000
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S3144/00
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Всі (10)
Що означають символи на бритві Philips?
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Як почистити бритву Philips?
USB-кабель
SH30Змінні бритвені головки
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не забезпечує належних результатів
Моя бритва Philips не працює
Бритва Philips гучно шумить
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
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