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Система лез ComfortCut
5-напрямні головки Flex
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.
Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
4.6
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
voron65
20/10/2020
Україна
Советую тем у кого раздражение.
После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Yanet
04/07/2019
Україна
Чудова бритва
Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Alex13
23/06/2019
Україна
Повністю влаштовує
Бритва забезпечує як сухе, так і вологе гоління. Навіть для чутливої шкіри
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року