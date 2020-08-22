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Система лез MultiPrecision
5-напрямні головки Flex
Точний тример SmartClick
Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.
Нагороди
4.5
з 5
629
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Andriy65
22/08/2020
Україна
Супер бритва
Бритва для сухого и влажного бритья, можно мыть в воде, имеет турборежим. Батарея держит супер, до 20 дней, уже почти год эксплуатации. Бреет очень чисто, без раздражений.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
RealManZp
22/04/2020
Україна
Отличное гладкое и мягкое бритье, турборежим
После перерыва в использовании бритв от Philips - решил вернуться и не жалею. Есть с чем сравнить. Бритва отлично выбревает, без раздражений кожи, хорошо огибает поверхности, мягко и деликатно. Выбирал бритву для влажного и сухого бритья, остался доволен. Легко промывается под струей воды, без щеточки, не засоряется. Несколько раз пользовался турборежимом - бреет быстрее, но менее экономно для батареи. Если спешишь - незаменимая опция. К кнопке включения турборежима нужно приспособиться, чтобы не нажимать случайно. Но привыкаешь быстро. Логика, вероятно - верная - если человек сжимает сильно и не сильно контролирует процесс - значит спешит. Воообще, очень удачная модель, нравится и индикатор заряда, и эргономичная ручка, и подвижный блок головок. Съемным триммерром я пользовался 1-2 раза в месяц. Работой триммера доволен. Но нужно снимать блок головок, надевать триммер, возвращать. Качество изготовления чувствуется во всем, оно гарантируется двухлетней гарантией, которую можно расширить при регистрации продукта. После года использования я решил приобрести такую же точно модель отцу. Большое спасибо Philips за отличный продукт.
Плюси
Мягкое и чистое бритье, сухое и влажное, турборежим
Мінуси
Нужно приспособиться к расположению кнопки включения турборежима, но это быстро
Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
EvilDantist
31/10/2019
Україна
В цілому бритва гарна має декілька проблем
Користуюсь даною бритвою уже півроку в цілому дуже задоволений. Майже зникло подразнення після переходу на дану бритву. Але навіть з часом е ділянки які погано ппідаються голіню ( це шия бобокам та біля кадика)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації
На 20% більше потужності – у порівнянні з роботою без використання режиму Turbo+