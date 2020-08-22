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  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління

Більше не доступний

Shaver series 5000Електробритва для вологого та сухого гоління

S5530/06

4.5
| (629) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Чисте і ретельне, швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами*

Чисте і ретельне, швидке гоління

  • Система лез MultiPrecision

  • 5-напрямні головки Flex

  • Точний тример SmartClick

Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.5

з 5

629

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

22/08/2020

Україна

Україна

Супер бритва

Бритва для сухого и влажного бритья, можно мыть в воде, имеет турборежим. Батарея держит супер, до 20 дней, уже почти год эксплуатации. Бреет очень чисто, без раздражений.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

22/04/2020

Україна

Україна

Отличное гладкое и мягкое бритье, турборежим

После перерыва в использовании бритв от Philips - решил вернуться и не жалею. Есть с чем сравнить. Бритва отлично выбревает, без раздражений кожи, хорошо огибает поверхности, мягко и деликатно. Выбирал бритву для влажного и сухого бритья, остался доволен. Легко промывается под струей воды, без щеточки, не засоряется. Несколько раз пользовался турборежимом - бреет быстрее, но менее экономно для батареи. Если спешишь - незаменимая опция. К кнопке включения турборежима нужно приспособиться, чтобы не нажимать случайно. Но привыкаешь быстро. Логика, вероятно - верная - если человек сжимает сильно и не сильно контролирует процесс - значит спешит. Воообще, очень удачная модель, нравится и индикатор заряда, и эргономичная ручка, и подвижный блок головок. Съемным триммерром я пользовался 1-2 раза в месяц. Работой триммера доволен. Но нужно снимать блок головок, надевать триммер, возвращать. Качество изготовления чувствуется во всем, оно гарантируется двухлетней гарантией, которую можно расширить при регистрации продукта. После года использования я решил приобрести такую же точно модель отцу. Большое спасибо Philips за отличный продукт.

Плюси

Мягкое и чистое бритье, сухое и влажное, турборежим

Мінуси

Нужно приспособиться к расположению кнопки включения турборежима, но это быстро

Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

31/10/2019

Україна

Україна

В цілому бритва гарна має декілька проблем

Користуюсь даною бритвою уже півроку в цілому дуже задоволений. Майже зникло подразнення після переходу на дану бритву. Але навіть з часом е ділянки які погано ппідаються голіню ( це шия бобокам та біля кадика)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5530/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації

      2. На 20% більше потужності – у порівнянні з роботою без використання режиму Turbo+