Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Shaver series 5000

Електробритва для вологого та сухого гоління

S5630/12
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Чисте і ретельне, швидке гоління Чисте і ретельне, швидке гоління Чисте і ретельне, швидке гоління
    -{discount-value}

    Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    S5630/12
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Чисте і ретельне, швидке гоління

    Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги

    Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Чисте і ретельне, швидке гоління

    Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги

    Чисте і ретельне, швидке гоління

    Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги

    Shaver series 5000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Чисте і ретельне, швидке гоління

    Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all series-shavers

      Чисте і ретельне, швидке гоління

      Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами*

      • Система лез MultiPrecision
      • 5-напрямні головки Flex
      • Точний тример SmartClick
      Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

      Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

      Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

      Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

      Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

      Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.

      Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

      Леза піднімають, а потім зрізають довгі та короткі волоски для швидкого гоління

      Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.

      Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

      Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

      5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

      Бритву можна мити під краном

      Бритву можна мити під краном

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      Індикатори заряду батареї (3-рівневий) та блокування для транспортування

      Індикатори заряду батареї (3-рівневий) та блокування для транспортування

      Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 3-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування

      60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

      60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

      Ви зможете користуватися пристроєм протягом 60 хвилин (це приблизно 20 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджання протягом 1 години

      Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Система лез MultiPrecision
        • Технологія Super Lift & Cut Action
        Повторення контурів
        5-напрямні головки Flex
        SkinComfort
        • Система SkinProtection
        • AquaTec для вологого і сухого гоління
        Режим Turbo+
        Гоління з більшою на 20% потужністю

      • Аксесуари

        SmartClick
        Точний тример
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        60 хв./20 голінь
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        9  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,1  Вт

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 3-рівневий індикатор батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор зарядження
        • Індикатор очищення
        • Індикатор заміни бритвених головок
        • Індикатор блокування для транспортування
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        • Автономна робота
        • Від’єднуйте від мережі перед використанням

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір
        Морської хвилі – сріблястий Super Nova

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH50

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації
            • На 20% більше потужності – у порівнянні з роботою без використання режиму Turbo+

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись