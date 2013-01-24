Чисте і ретельне, швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чисте і ретельне, швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги
Чисте і ретельне, швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чисте і ретельне, швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити. Переглянути усі переваги
Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.
Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Наша система лез MultiPrecision піднімає та підстригає усе волосся і щетину, що залишилася, за декілька рухів.
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: – 3-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування
Ви зможете користуватися пристроєм протягом 60 хвилин (це приблизно 20 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.
Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ефективність гоління
Аксесуари
Потужність
Простота у користуванні
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