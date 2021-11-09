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  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління
  • Чисте і ретельне, швидке гоління

Більше не доступний

Shaver series 5000Електробритва для вологого та сухого гоління

S5630/12

4.5
| (649) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

2 нагороди

Чисте і ретельне, швидке гоління
Бритва Shaver Series 5000 дозволяє швидше справитися із ранковими процедурами завдяки швидкій системі лез MultiPrecision та головкам, які можна повністю мити.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами*

Чисте і ретельне, швидке гоління

  • Система лез MultiPrecision

  • 5-напрямні головки Flex

  • Точний тример SmartClick

Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

Головка із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру

Голіться ретельно без порізів. Система лез MultiPrecision з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

Гоління густих ділянок бороди із вищою на 20% потужністю

Ще швидше гоління густих ділянок бороди завдяки увімкненню режиму "турбо+" і збільшенню потужності на 20%.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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4.5

з 5

649

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

09/11/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір

Подарувала цю бритву чоловікові два роки тому, весь цей час працює чудово, чоловік задоволений. Дуже зручна у використанні, немає жодного подразнення. Такою ж бритвою, до речі, користується і тато.

Плюси

Зручна у використанні, плюс у наявності тримера

Мінуси

Не знайшли

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5630/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5630/12 Електробритва для вологого та сухого гоління

31/10/2021

Україна

Україна

Бритва -мечта!!!

Брал в прошлом году перед новым годом - за это все время, бритва безотказно выполняла свое предназначение. Одного заряда аккумулятора мне хватает как минимум - 10 раз побриться. Очень понравилось влажное бритье с кремом для бритья - нет раздражения на коже. Насадку для бритья легко отсоединить и обслужить.

Плюси

Хороший аккумулятор, влагозащита, влажное бритье, легкость в использовании.

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб повністю виправдовує себе

Кількість процесів бритя від одного заряду до 4-х. Користуюсь уже рік і не маю ніяких нарікань до бритви. Хотів придбати давно і не жалкую про дану покупку!!!!

Плюси

Кількість процесів бритя від одного заряду

Мінуси

Поки що не має

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 5000 S5250/06 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Захищає у 10 разів краще у порівнянні зі звичайними лезами – тестування проводилося в Німеччині у 2015 році, після 21 дня адаптації

      2. На 20% більше потужності – у порівнянні з роботою без використання режиму Turbo+