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Більше не доступний
Леза MultiPrecision
Антифрикційне покриття
Головки MultiFlex
Режим захисту
Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Леза MultiPrecision піднімають та зрізають довге та коротке волосся і щетину, що залишилися, – усього лише кількома рухами.
Спеціальне покриття кілець для гоління зменшує тертя на шкірі, що забезпечує легке, гладеньке гоління з меншим подразненням шкіри.
5-напрямні головки Flex з 5 незалежними рухами повторюють контури обличчя і забезпечують комфортне ковзання бритви по шкірі з мінімальним опором.
4.7
з 5
241
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
pchelca
27/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Бритва огонь!
Купував по відгуках покупців. Зразу узяв сину, потім собі! Дуже задоволений!
Плюси
Акумулятор, якість гоління, зручність обслуговування
Мінуси
Поки не виявив, може ціна))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління
Poldert
11/11/2021
Україна
Бриття без подразнення
Чудове чисте гоління, подразнення фактично не має, чи при сухому голінні , чи при вологому. Акумулятор тримає достатньо довго, леза за 10 місяців все ще залишаються гострими. Чудова бритва, рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління
Romario123
26/10/2021
Україна
Отличная бритва
Бреет хорошо, быстро и качественно, и батарейки на долго хватает, заряжаю примерно раз в месяц, пользуюсь через день
Плюси
Отличный акум
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року