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Shaver series 6000

Електробритва для вологого та сухого гоління

S6630/11
Загальна оцінка / 5
  • Менше подразнення шкіри Менше подразнення шкіри Менше подразнення шкіри
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    Shaver series 6000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    S6630/11
    Загальна оцінка / 5

    Менше подразнення шкіри

    Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги

    Shaver series 6000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Менше подразнення шкіри

    Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги

    Менше подразнення шкіри

    Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги

    Shaver series 6000 Електробритва для вологого та сухого гоління

    Менше подразнення шкіри

    Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги

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      Менше подразнення шкіри

      завдяки антифрикційному покриттю

      • Леза MultiPrecision
      • Антифрикційне покриття
      • Головки MultiFlex
      • Режим захисту
      Леза MultiPrecision ефективно зрізають навіть коротку щетину

      Леза MultiPrecision ефективно зрізають навіть коротку щетину

      Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Леза MultiPrecision піднімають та зрізають довге та коротке волосся і щетину, що залишилися, – усього лише кількома рухами.

      Антифрикційне покриття для легкого гладенького ковзання

      Антифрикційне покриття для легкого гладенького ковзання

      Спеціальне покриття кілець для гоління зменшує тертя на шкірі, що забезпечує легке, гладеньке гоління з меншим подразненням шкіри.

      Повторення контурів у 5 напрямках для комфортного гоління

      Повторення контурів у 5 напрямках для комфортного гоління

      5-напрямні головки Flex з 5 незалежними рухами повторюють контури обличчя і забезпечують комфортне ковзання бритви по шкірі з мінімальним опором.

      Налаштування помірнішої швидкості обертання для кращого комфорту шкіри

      Налаштування помірнішої швидкості обертання для кращого комфорту шкіри

      Вибирайте налаштування додаткового захисту для помірнішої швидкості обертання і забезпечення більшого комфорту шкіри.

      Система захисту шкіри забезпечує гладеньке ковзання для захисту шкіри

      Система захисту шкіри забезпечує гладеньке ковзання для захисту шкіри

      Голіться ретельно без порізів. Система захисту шкіри з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.

      AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

      AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

      Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджайте бритву повністю всього за 1 годину за допомогою енергоефективної літій-іонної батареї.

      60 хвилин автономного гоління після повного заряджання

      60 хвилин автономного гоління після повного заряджання

      Голіться в автономному режимі протягом 60 хвилин після одного повного заряджання батареї.

      Бритву можна мити під краном

      Бритву можна мити під краном

      Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.

      Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування

      Світлодіодний дисплей із піктограмами для інтуїтивного користування

      Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію длямаксимально ефективного використання бритви: – 3-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування.

      Відкривання одним натисненням – легко мити

      Відкривання одним натисненням – легко мити

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        SkinComfort
        • Система SkinProtection
        • Антифрикційне покриття
        • AquaTec для вологого і сухого гоління
        • Режим захисту
        Система гоління
        Система лез MultiPrecision
        Повторення контурів
        Головки MultiFlex

      • Простота у користуванні

        Дисплей
        • 3-рівневий індикатор батареї
        • Індикатор низького заряду батареї
        • Індикатор очищення
        • Індикатор заміни бритвених головок
        • Індикатор блокування для транспортування
        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        Лише бездротове використання

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час роботи
        60 хв./21 гоління
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH50

      • Аксесуари

        SmartClick
        Точний тример
        Футляр
        Дорожній футляр

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