Менше подразнення шкіри
Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Менше подразнення шкіри
Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги
Менше подразнення шкіри
Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Менше подразнення шкіри
Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Леза MultiPrecision піднімають та зрізають довге та коротке волосся і щетину, що залишилися, – усього лише кількома рухами.
Спеціальне покриття кілець для гоління зменшує тертя на шкірі, що забезпечує легке, гладеньке гоління з меншим подразненням шкіри.
5-напрямні головки Flex з 5 незалежними рухами повторюють контури обличчя і забезпечують комфортне ковзання бритви по шкірі з мінімальним опором.
Вибирайте налаштування додаткового захисту для помірнішої швидкості обертання і забезпечення більшого комфорту шкіри.
Голіться ретельно без порізів. Система захисту шкіри з головками із заокругленими краями гладко ковзає і захищає шкіру.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.
Заряджайте бритву повністю всього за 1 годину за допомогою енергоефективної літій-іонної батареї.
Голіться в автономному режимі протягом 60 хвилин після одного повного заряджання батареї.
Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію длямаксимально ефективного використання бритви: – 3-рівневий індикатор батареї – індикатор очищення – індикатор низького заряду батареї – індикатор заміни бритвених головок – індикатор блокування для транспортування.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Потужність
Конструкція
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