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  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
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  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри
  • Менше подразнення шкіри

Більше не доступний

Shaver series 6000Електробритва для вологого та сухого гоління

S6630/11

4.7
| (241) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Менше подразнення шкіри
Бритва Philips Series 6000 забезпечує ідеально ретельне гоління і водночас зменшує подразнення шкіри. Вона має антифрикційне покриття, яке створює гладку поверхню і легко ковзає про шкірі для меншого подразнення.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

завдяки антифрикційному покриттю

Менше подразнення шкіри

  • Леза MultiPrecision

  • Антифрикційне покриття

  • Головки MultiFlex

  • Режим захисту

Леза MultiPrecision ефективно зрізають навіть коротку щетину

Леза MultiPrecision ефективно зрізають навіть коротку щетину

Насолоджуйтеся швидким та ретельним голінням. Леза MultiPrecision піднімають та зрізають довге та коротке волосся і щетину, що залишилися, – усього лише кількома рухами.

Антифрикційне покриття для легкого гладенького ковзання

Антифрикційне покриття для легкого гладенького ковзання

Спеціальне покриття кілець для гоління зменшує тертя на шкірі, що забезпечує легке, гладеньке гоління з меншим подразненням шкіри.

Повторення контурів у 5 напрямках для комфортного гоління

Повторення контурів у 5 напрямках для комфортного гоління

5-напрямні головки Flex з 5 незалежними рухами повторюють контури обличчя і забезпечують комфортне ковзання бритви по шкірі з мінімальним опором.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

241

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

27/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Бритва огонь!

Купував по відгуках покупців. Зразу узяв сину, потім собі! Дуже задоволений!

Плюси

Акумулятор, якість гоління, зручність обслуговування

Мінуси

Поки не виявив, може ціна))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління

11/11/2021

Україна

Україна

Бриття без подразнення

Чудове чисте гоління, подразнення фактично не має, чи при сухому голінні , чи при вологому. Акумулятор тримає достатньо довго, леза за 10 місяців все ще залишаються гострими. Чудова бритва, рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління

26/10/2021

Україна

Україна

Отличная бритва

Бреет хорошо, быстро и качественно, и батарейки на долго хватает, заряжаю примерно раз в месяц, пользуюсь через день

Плюси

Отличный акум

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 6000 S6630/11 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 