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Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги
Електробритва для вологого та сухого гоління
Ціна магазину Philips
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Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.
Зміцнені високоточні леза забезпечують ретельне гоління навіть чутливої шкіри. Ріжучі краї спроектовано таким чином, щоб вони точно зрізали волосся із мінімальним смиканням, вищипуванням чи повторним проведенням бритви, навіть у разі гоління 3-денної щетини.
Ефективно голіть навіть ділянки із густою бородою. Бритва відчуває щільність волосся на бороді та автоматично регулює потужність гоління за потреби.
Отримуйте адаптивні поради для вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. План розроблено у співпраці з дерматологами і він надає поради щодо процедури й техніки гоління через підключений додаток GroomTribe. Додаток відстежує процедуру гоління за голінням і регулює поради для найкращих результатів.
Бритвені головки лагідно повторюють контури обличчя та шиї, адже легко вигинаються вздовж кожного вигину. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.
Голіться з налаштуванням швидкості, рекомендованим для Вашої шкіри, або вибирайте власне налаштування за допомогою підключеного додатка GroomTribe. Параметри включають налаштування для нормальної, чутливої та надзвичайно чутливої шкіри.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.
Змініть свій вигляд за допомогою стайлера для бороди SmartClick. Виберіть одне з 5 налаштувань довжини для створення будь-якого вигляду – від ідеальної щетини до короткої, акуратної бороди. Також можна скористатися стайлером для попереднього підстригання волосся перед голінням. Заокруглені кінці та гребінці запобігають подразненню шкіри.
Голіться в автономному режимі протягом 50 хвилин після одного повного заряджання батареї.
Заряджайте бритву повністю всього за 1 годину за допомогою енергоефективної літій-іонної батареї.
Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.
Ефективність гоління
Програмне забезпечення
Простота у користуванні
Потужність
Обслуговування
Аксесуари
JC302/50