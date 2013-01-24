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    Shaver series 7000

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    S7960/17
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    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Ретельне гоління навіть чутливої шкіри Ретельне гоління навіть чутливої шкіри Ретельне гоління навіть чутливої шкіри
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      Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      S7960/17
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

      Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

      Бритву Philips Shaver Series 7000 створено для ретельного гоління чутливої шкіри. Її удосконалено персональними вказівками (розробленими у співпраці з дерматологами) і вона допомагає чоловікам вирішувати певні проблеми зі шкірою. Адже усі люди мають різну шкіру. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 7000

        Shaver series 7000

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Ретельне гоління навіть чутливої шкіри

        Наша бритва №1 для чутливої шкіри

        • Кільця SkinGlide
        • Леза GentlePrecision
        • Датчик BeardAdapt
        • Персональний план гоління
        Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

        Кільця SkinGlide з мікрогранулами для гладкішого ковзання

        Насолоджуйтеся гладким ковзанням завдяки вдосконаленій технології мікрогранул Philips. Натхненні принципами ковзання в аеродинаміці, кільця бритви покрито тисячами дрібних, склоподібних гранул для максимального комфорту шкіри.

        Леза GentlePrecision ретельно зрізають волосся навіть на чутливій шкірі

        Леза GentlePrecision ретельно зрізають волосся навіть на чутливій шкірі

        Зміцнені високоточні леза забезпечують ретельне гоління навіть чутливої шкіри. Ріжучі краї спроектовано таким чином, щоб вони точно зрізали волосся із мінімальним смиканням, вищипуванням чи повторним проведенням бритви, навіть у разі гоління 3-денної щетини.

        Датчик BeardAdapt забезпечує ефективне гоління навіть густих ділянок

        Датчик BeardAdapt забезпечує ефективне гоління навіть густих ділянок

        Ефективно голіть навіть ділянки із густою бородою. Бритва відчуває щільність волосся на бороді та автоматично регулює потужність гоління за потреби.

        Персональний план гоління дозволяє вирішити певні проблеми зі шкірою

        Персональний план гоління дозволяє вирішити певні проблеми зі шкірою

        Отримуйте адаптивні поради для вирішення певних проблем зі шкірою – почервоніння, подразнення чи вростання волосся. План розроблено у співпраці з дерматологами і він надає поради щодо процедури й техніки гоління через підключений додаток GroomTribe. Додаток відстежує процедуру гоління за голінням і регулює поради для найкращих результатів.

        Різнонаправлені гнучкі головки повторюють вигини з найменшим натиском

        Різнонаправлені гнучкі головки повторюють вигини з найменшим натиском

        Бритвені головки лагідно повторюють контури обличчя та шиї, адже легко вигинаються вздовж кожного вигину. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.

        Налаштування делікатного гоління саме для Вашої шкіри

        Налаштування делікатного гоління саме для Вашої шкіри

        Голіться з налаштуванням швидкості, рекомендованим для Вашої шкіри, або вибирайте власне налаштування за допомогою підключеного додатка GroomTribe. Параметри включають налаштування для нормальної, чутливої та надзвичайно чутливої шкіри.

        AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

        AquaTec забезпечує комфортне сухе та освіжаюче вологе гоління

        Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. За допомогою Aquatec для вологого і сухого гоління можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.

        Стайлер для бороди SmartClick з 5 налаштуваннями довжини

        Стайлер для бороди SmartClick з 5 налаштуваннями довжини

        Змініть свій вигляд за допомогою стайлера для бороди SmartClick. Виберіть одне з 5 налаштувань довжини для створення будь-якого вигляду – від ідеальної щетини до короткої, акуратної бороди. Також можна скористатися стайлером для попереднього підстригання волосся перед голінням. Заокруглені кінці та гребінці запобігають подразненню шкіри.

        50 хвилин автономного гоління після повного заряджання

        50 хвилин автономного гоління після повного заряджання

        Голіться в автономному режимі протягом 50 хвилин після одного повного заряджання батареї.

        Заряджання протягом 1 години

        Заряджання протягом 1 години

        Заряджайте бритву повністю всього за 1 годину за допомогою енергоефективної літій-іонної батареї.

        Швидке заряджання протягом 5 хвилин забезпечує достатньо потужності для 1 повного гоління

        Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          SkinComfort
          • Кільця SkinGlide
          • Персональний план гоління
          • Налаштування делікатного гоління
          Система гоління
          Леза GentlePrecision
          Повторення контурів
          Різнонаправлені головки ContourDetect

        • Програмне забезпечення

          Додаток
          GroomTribe
          Сумісність смартфону
          Сумісність із широким рядом пристроїв iPhone та Android™. Детальніше див. на веб-сайті philips.com/s7000-support.
          Bluetooth®
          Версія 4.1 з діапазоном 10 м

        • Простота у користуванні

          Дисплей
          • Індикатор від’єднання від електромережі для використання
          • 1-рівневий індикатор батареї
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Чищення
          Можна мити повністю
          Функціонування
          Лише бездротове використання

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час роботи
          50 хв./17 голінь
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Максимальне споживання енергії
          5,4  Вт
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,15  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Змінна головка SH70
          Заміняйте кожні 2 роки

        • Аксесуари

          SmartClick
          Стайлер для бороди
          Догляд
          Щітка для очищення
          Футляр
          Дорожній футляр

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